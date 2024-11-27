雷莊兒谷到盡行天橋　陳楨怡封冚造型亮相

藝人陳楨怡和前港姐冠軍雷莊兒今晚擔任時裝騷模特兒行騷，開騷前陳楨怡穿着透視銀色閃片拖地晚裝亮相，透出內裏的肉色內褲，非常性感，她透露行騷的服飾更加性感，「全身透視，珍珠僅遮住重要部位，尋晚同設計師跟進件衫可唔可以加多幾粒珍珠上去，希望唔會走光。」她表示為了今次行騷，尋晚開始已經少吃東西，不敢吃飯，所以十分好肚餓，特別見到現場的食物更流口水。問與身材出眾的雷莊兒同台會否感壓力？她表示大家的服裝不同，今次是主題是時間旅程，身上會有骷髏骨圖案，代表「死都要靚」，同自己想法好似，會為靚搏命做運動。

同場的電台DJ梁文禮近日在社交平台出Po分享遇上歌手鄭欣宜，網民反應兩極，有人讚有人就鬧爆他公開欣宜行蹤蹭流量，對於網民批評，梁文禮表示多謝大家留意，證明好多樂迷好關心欣宜，有人覺得他多事曝露了欣宜行蹤，其實自己好掛住欣宜，因大家生活圈好近，經常想着有日遇上便好，估不到真的遇上。欣宜之前與Anson Lo為拉闊演唱會綵排，大家會傾內心事，所以見到面傾偈時忍不住攬攬。有傳欣宜「神隱」是到加拿大秘密產子，梁文禮講笑也是聽林珊珊講，「欣宜狀態好好，佢好開心，精神飽滿，臉色紅潤，身形冇肥瘦。」問到鄭欣宜是否已準備回歸？他指欣宜表示要給予時間。