馮允謙嫌新片演得不夠好　與盧慧敏接吻戲被刪

藝人鄭丹瑞（旦哥）、盧慧敏（Amy)、馮允謙和廖子妤(Fish)今晚出席電影《得寵先生》宣傳活動。適逢旦哥生日，大家為他送上驚喜，推出生日蛋糕及現場即唱生日歌。

旦哥表示生日願望是大家買戲飛入場支持電影，笑言自己的學生不需要約他食飯，只需買飛入場看電影，然後再影一張相給他看就可，又言《破·地獄》對帶動香港電影有正面影響：「因為首先佢哋入場睇《破》，就會睇到我部電影嘅trailer。」指電影應該包含多元化及高質量製作，對香港電影再次蓬勃有信心，希望藉有心的年輕演員及導演加入，做到傳承，令香港電影界再次發光發亮。他亦表示對這部電影的票房寄予厚望，希望票房好帶動大家齊齊賺錢。提到電影拍攝是兩年前的夏天，他表示當時同時有另外一部電影要拍，而且都是荒山野嶺拍攝，所以他兩部電影都各自有中暑。

而為新電影染了藍色頭髮的Fish透露新角色會扮演動漫愛好者，自己亦非常喜歡這個新髮型，花了約7小時染髮，笑言這就是她喜歡拍電影的原因，因為可以不斷嘗試新角色新造型。講到今次《得》電影，她與旦哥飾演父女，表示以往的角色都是比較缺乏親情，多扮演孤兒，而今次電影會有一段父女關係需要解決，吸引到她。她又提到以前參與過旦哥負責的電影《小男人週記3之吾家有喜》試鏡，可惜輸了給鄧月平，問到旦哥Fish在甚麼地方輸蝕？旦哥笑言：「我嗰陣時部電影叫《小男人週記3吾家有囡33D》（輸身材？）輸在佢唔記得部電影名。」

同場在戲中扮演情侶的馮允謙和Amy透露有一場接吻戲會被刪除，首拍戲的馮允謙表示可能是自己做得不夠，不敢問導演的真正原因，又指自己有對鏡練習，但可能自己可能真的未ready。問到女友可知道他要拍親熱戲？他說：「佢知啊，佢好羨慕，佢見到Amy咁靚女(冇呷醋？）佢仲未睇部電影，所以未知住。」又表示會叫女友去支持電影。另外首次拍戲的馮允謙亦笑言自己經常有NG，尤其拍比較沉重的場景時，他言起初因為跟Amy並不熟悉，所以要拍太沉重的戲時就會特別緊張，他亦表示自己會考慮報演技班進修。Amy亦表示如果一開始就要夥拍資深演員會令自己好緊張，所以遇到馮允謙做對手好好彩：「同埋佢好sweet，性格又好好，加上佢又好新，我哋可以互相搵大家練對白，所以相處上好舒服。」