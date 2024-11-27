陳曉華阮浩棕勁讚陳家樂　靚仔又好人品

無綫演員陳曉華（Hera）和阮浩棕帶同劇《異空感應》演員今晚（27號）齊錄影無綫綜藝節目《大師兄又到聖誕感謝祭》。Hera大力宣傳其正熱播中的新劇，她表示：「好搞笑，好似睇緊畢業紀念冊一樣，覺得兩年前嘅自己係好唔一樣，如果依家再做番劇中嘅角色，感覺會完全唔同，我睇劇嘅時候，有繼續追睇嘅感覺，喺劇裏面，我演兩個角色，其中一個係長頭髮又出現又走（離開），其實個劇都幾懸疑，監製編排個故事好好，幾有追看性，我睇到離開唔到部電視，每集Ending都有懸疑位。」兼且她又勾起不快回憶，因在劇中經常被飾演其上司的譚凱琪欺負，她說：「我記得嗰時一見譚凱琪就兜圈走，因為好憎佢。」

問到緋聞男友朱敏瀚可有捧場？她即落閘謂不知，主動扯開話題指已習慣男主角陳家樂缺席宣傳：「臨尾嗰個月，陳家樂係密集式拍攝，因為佢之前要趕拍電影，我哋唔使理佢，訪問都唔使提佢，但好多人都讚佢喺劇集度好靚仔。」

問到是否不滿家樂缺席宣傳？她澄清：「緊係唔係啦，佢好落力做宣傳，千祈唔好話我話佢冇做宣傳，佢盡咗全力去做，只係我哋知佢好忙，佢能夠出嚟宣傳都會出嚟。」而浩棕又說家樂好錫劇組，26號晚才掏荷包請食飯，但其太太連詩雅要照顧小朋友而未有同行。

有謂不少觀眾亦讚阮浩棕在劇中顏值滿分，他連聲多謝，但不敢認靚仔：「陳家樂靚仔啲，佢靚到好似藝術品咁，我覺得自己依家成熟咗，拍劇時點會諗自己靚唔靚仔，我都知人係會比較，但家樂靚到要偷睇佢，我睇番個劇，都覺得點解我望家樂時啲眼神咁曖昧，真係觸緊電咁。」再問緋聞女友何沛珈可有讚他外貌？他說觀眾只是睇劇情為主，作為觀眾的自己都覺得很享受。

羅毓儀（Yuki）表示自己有4年玩遊戲經驗，相信自己是「神隊友」可為同場藝員贏禮物，問到陳曉華未玩先認輸，她就有信心扭轉局勢謂：「等我幫佢哋助攻。」她又說過往最難忘的獎品是贏了10套廚具後就相贈無綫服裝間的同事及親友們，但不代表廚具冇用，而她最想得到膳食纖維瘦身產品，因為她準備放假時盡情食、盡情玩，她說：「啱啱拍完新劇《臥底嬌娃》，都好耐冇放假，啲朋友又話返內地玩又平又靚，啲嘢又好食，所以依家都約緊啲朋友返內地消費。」