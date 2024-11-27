姣妹大愛　以一敵二當閒事

話明係癡女，當然係無性不歡啦！咁乜嘢玩法先滿足到佢哋？早前四仔界有項業內調查發現，過半數癡女系脫星認為兩王一后嘅3P玩法最過癮，經常玩到導演嗌Cut都唔願停，而且有片為證，信不信由你……

神秘約會

有傳一班癡女演咗某套四仔之後，個個都話爽到痹，講緊嘅就係《Shalina: Desires of Submission》！影片由DORCEL出品，導演Herve Bodilis擅長拍多P題材，今次特別為Shalina Devine、Christy White、Eve Sweet等人氣癡女預備一個神秘約會！最搞嘢係呢班脫星喺事前全不知情，一開機就被人蒙住眼睛，帶入一間密室，然後被兩名男脫星夾擊，期間嘅興奮反應統統發自內心，其中Shalina Devine更加喺網上大讚，話從未試過喺演出期間有咁爽嘅體驗。講到咁誇張，唔睇吓又點得呢？

喪嗒鄰居

由Pure Taboo炮製嘅《Buddy System》，可以話係一套為癡女度身訂造嘅四仔，事關劇情改編自兩位巨乳脫星Laney Grey同Dee Williams嘅真人真事，仲要搵番當事人親身上陣，夠晒話題性！故事講述呢位癡女搬入新居之後，話咁快𥄫中兩位小鮮肉男鄰居，經過多番挑逗，終於得米，但話明係癡女，玩一次又點會夠皮，於是某個晚上設下飯局，表面上係聯誼，實情係想嚟個情慾三人行……究竟成件事有冇真係發生過？睇埋片尾嘅訪問就會知道答案。

天后出場

歐美脫界有唔少人氣癡女，當中Natasha Nice、Lexi Stone同Lolly Dames更加去到天后級數，呢套由Doghouse Digital推出嘅《Hotwife POV》，就一次過搵晒佢哋參演，單睇脫星陣容，可謂含金量十足，而且搵埋脫界名導Mike Quasar執導，擺明係大製作！據導演透露，為咗令呢班癡女露出本性，有唔少三人行場面，搞到汁液橫飛，而且用上大量主觀角度拍攝，如果用埋VR眼鏡觀賞，官能刺激度會大大提升。究竟效果有幾正？留待大家慢慢睇，但一眾脫星就話演出過程超爽，爽到簡直係出乎意料。

碟評

癡女玩3P，好多四仔都有呢種場面，但當事人有幾享受，實在不得而知！今次介紹嘅3套作品算係比較特別，標榜脫星喺拍攝期間真情流露，當中又以《Buddy System》玩得最徹底，以真人真事改編，仲要當事人嚟一次案件重演，單論話題性，確係高半班！