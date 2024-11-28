姜濤不滿Edan被抽水　怒斥「床哥」冇品：唔係一句講笑就冇事

男團MIRROR成員Edan慘被周殷廷組合JFYT的隊友「床哥」抽水，為拉票而將「明登戀」擺上枱，激到姜濤在網上直斥「冇品」，其仗義之言引來「鏡粉」大團結，更發起全城All in姜濤及MIRROR！昨日姜濤強調拉票應將心比己，而Edan則感激兄弟力撐。

MIRROR、COLLAR、ERROR、ROVER、P1X3L、小塵埃及歌手陳健安等昨日齊集記者會，宣傳12月20日假啟德體藝館舉行的音樂會，屆時將跟泰國樂團、組合及天后BOWKYLION作Crossover演出，現場數百「鏡粉」逼爆商場。

臨近年底頒獎禮，歌手周殷廷（YT）組合JFYT成員「床哥」前晚在網上開Live，為叱咤「我最喜愛的組合」5強拉票，期間指Edan歌迷「爵屎」為偶像拉票期間，Edan卻飛到台灣與緋聞女友林明禎行夜市，所以Edan流失的票數歡迎投給YT及JFYT，又說：「如果真係可以上台攞獎，第一個要多謝保錡，第二個要多謝Edan。」有暗寸Edan拍拖之嫌，姜濤看到網民轉載相關短片，忍不住留言為隊友反擊：「冇品」！「床哥」的言論激起全城瘋狂炮轟，不少網民大讚姜濤有義氣，揚言會投票給他；而「床哥」其後在網上道歉，但當中所用的字眼及方式，與當年姜濤自嘲「手指肥」Like錯鬧廢青文章的方法相似，再惹抽水疑雲。

感激兄弟維護

姜濤與Edan昨日就風波回應，姜濤表明尊重各歌手用自己方法拉票，但不認同「床哥」的做法：「拉票可以，但係咪用呢啲方式爭取就值得討論囉！可以開玩笑，但唔係一句講笑就冇事，公眾人物一行一言受好多注視及倣效，佢哋亦係5強單位之一，應該將心比己，如果嗰個係你朋友，你會唔會咁講？」又指沉澱過後自覺有少許衝動，若再畀一次機會，會用較溫和字眼。他又強調沒想過為兄弟出頭可吸票，只是覺得不應輕易評論別人。

唔想挑起紛爭

至於Edan多謝姜濤出言維護：「佢想保護我，我覺得好Sweet嘅。」續而先禮後兵稱有留意「床哥」及認識JFYT，印象中「床哥」有諗法及聰明，相信其言論沒有惡意，不過他說：「有時開玩笑可能會影響到其他人或者會過咗火，最重要係互相尊重，唔想無啦啦挑起不必要嘅紛爭，冇必要製造好對立嘅情況。（玩大咗？）開玩笑嘅拿捏程度冇諗咁多，或者係佢哋一般嘅風格。」

他又表示已跟YT及「床哥」了解，大家是朋友，YT為他受影響致歉：「男人傾吓，希望件事唔好繼續發酵，引起更大爭執。（所以『床哥』喺網上道歉？）冇呢件事，純粹成年人成熟溝通。」

另外，Ian是唯一打入「勁爆男歌手」5強的鏡仔，問可覺得勝算大？他表示有獎項固然開心，但最開心是關注其成長及其音樂帶出的訊息，問可覺得自己最叻？他說：「唔應該同其他成員比較，各自做音樂，各自有身份。」而YT至截稿前未有回覆。