【是日通勝】

農曆十月廿八

甲辰年 乙亥月 丙申日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：伐木、捕捉、掃舍

忌：作灶、動土、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：珍惜當下，保持心境開朗，運氣就不會差。

金牛座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

雙子座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

巨蟹座：有必要檢討財務狀況，可避免荷包大出血。

獅子座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

處女座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

天秤座：勿高估自己的辦事能力，以免身體吃不消。

天蠍座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

人馬座：判斷力差，投資要審慎，心急易招致損失。

山羊座：收入穩定，經濟狀況佳，生活滿意度提升。

水瓶座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

雙魚座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 易成功

（跌）虎 人緣差

鼠：財運不錯，有利做生意，開單冇難度。

牛：人氣強，做事快靚正，具備贏家條件。

虎：是日沖煞，人緣運欠佳，忌多管閒事。

兔：工作態度不夠積極，易惹來別人批評。

龍：財運稍遜，易因一時大意而遺失財物。

蛇：桃花旺，但工作運一般，做事易分心。

馬：感情問題要盡早解決，以免小事化大。

羊：工作上要處理棘手任務，內心感無奈。

猴：騙徒非常多，不能隨便相信別人的話。

雞：人緣好，有機會遇上一位暖心的異性。

狗：在職場上展現實幹一面，好運自然來。

豬：留意身體狀況，如有不適要及早診治。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

注定富有的名字

名不正則言不順，名字是人生中最寶貴的財富，不僅僅是一個代號，更是個人命運好壞的象徵。（以下名字按康熙筆劃計算）

‧姓名筆劃總格為：21、32

品性溫良，有鬥志，喜上進，大有愛護他人之德，若得到長輩、上級提攜，其成功勢如破竹，在奮鬥的路上易獲得貴人相助，升職加薪的機會多。

‧姓名筆劃總格為：33、52

多功威智謀，剛毅果斷，具先見之明，如旭日東升，旺盛昌隆至極，屬名聞天下的吉祥運。這類人不僅賺錢能力強，能及時抓住機會，還能靈活運用交際能力及人脈資源獲得財富資訊，順利獲益。

‧姓名筆劃總格為：15、24

才略智謀出眾，在錢財的分配及運用上頗具智慧，多能運用理財工具錢滾錢，也懂得見好就收，獲益頗豐，財庫多豐盈。

‧姓名筆劃總格為：47、63

可享天賦的幸福，與朋友合作以成大事大業，真是進可以攻，退可以守，這類人不僅賺錢意識強，還有「無心插柳柳成蔭」的好運氣。