娛圈單打︱一年冇劇喊咁口　知足常樂先長久

都話TVB綜藝《與天地對話》主打感性，若邀請嘅藝人順風順水，夾硬要佢哋扮有經歷，只會變成無病呻吟。果不其然，緊接姜皓文出場嘅，就係觀眾緣麻麻，卻一直獲力捧嘅蔡思貝。觀乎網民反應，對伊人賣慘真係冇乜共鳴喎。

思貝遠赴杳無人煙嘅索科特拉島拍攝，奇幻如外星球般的景象本來非常吸睛，加上伊人樣靚身材正，如果純粹拍攝旅遊節目，合格有餘。但正如前述，《與》主打藝人剖白內心感受，是否有故事非常重要。

眾所周知，思貝2013年港姐出身，卸任不久即獲力捧，一嚟就擔正女主角，之後劇接劇冇停過。2020年更憑《踩過界Ⅱ》勇奪視后殊榮，出道7年即攞獎，公司錫到出面，恨死隔籬。之不過，可能年少氣盛，思貝變得任性，尤其跟人夫拍檔王浩信屢傳緋聞，成為其致命傷。唔止本地觀眾睇唔順眼，內地觀眾直情反感，甚至湧到大台高層微博留言，叫TVB唔好再用思貝做女主角。

搞到咁，都唔知係外界誤解咗佢，定係後生女唔識諗。節目中，思貝就話自己只係同朋友食飯，冇諗過咁都畀人寫。佢仲哽咽話已經一年冇劇開，不禁質疑是否已不被需要。

正如網民話齋，一年冇劇開就喊咁口，咁深得人心嘅Ali坐足幾年冷板櫈，王浩信正宮陳自瑤苦候十幾年，先至有擔正女主角嘅機會，呢啲又點計呀？何況今年思貝都有《飛常日誌》出街，甚至現時下午及深夜時段都重播其舊作。唉，睇嚟TVB想幫思貝洗底並未成功，換不到觀眾同情，反而覺得佢係身在福中不知福嘅溫室小花。