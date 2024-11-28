黃宗澤晒兄弟合照　女粉絲自High揀老公

藝人黃宗澤(Bosco)、林峯、吳卓羲識於微時，3位都是無綫出生，現時各自於事業拚搏，成績都有目共睹。同是「男神」的他們原來都跟同一健身教練操肌，而他們雖然工作相當忙碌，但不用開工的日子，都會於Gym Room「約會」，昨日，Bosco於社交網PO了他們三人與教練的合照，更留言：「這位教練常常說我們永遠3缺1！這張照片你應該開心滿意了吧！」不少粉絲紛紛大讚他們很帥，更有不少女網民「自High」揀男友、老公，留言：「我要中間那個」、「我要左邊那個」、「小孩子才做選擇，我都要，一個陪我逛街旅遊，一個幫我做飯，一個陪我睡覺。」相當搞笑。

而Bosco相信是3位之中最勤力的一位，前幾天他才PO出麒麟臂照片，操練有功的他配文：「有努力，就會有一點成果，請容許我自己嗨一下。」追求完美的他更指二頭肌要再努力操。Bosco接受東網訪問笑謂：「呢排有啲時間咪挑戰吓自己囉，年紀大呀，要操番啲肌肉嘛！（咁辛苦？）操嘢就個個都辛苦㗎啦！唔辛苦邊有啲肌肉望吓呀！」問到他們3位誰最勤力時，他謂：「大家都咁勤力，總之我哋一有時間就會去操，我哋成日都撞到，(係咪會操上癮？）咁見到有啲成績，都會再想好啲，都可以話係上癮嘅。」