【營業資訊】1）品牌介紹

在香港尖沙咀的金巴利道，這條充滿活力的街道上曾經有一家賣豆漿的小店，吸引了無數食客。這裡的豆漿不僅美味，還讓整條街道充滿濃濃的香氣。隨著時間推移，這裡的美食文化不斷演變，大家對美味的追越來越高。於是，我們決定將金巴利道的傳統與創新結合，推出了我們的招牌雞煲，特別添加了豆漿這個經典食材！雞肉在香濃的豆漿中煮熟，讓每一口都充滿驚喜！

菜式簡介

在金巴利火鍋，我們選用上乘新鮮食材，讓每一口都充滿驚喜！我們的大師傅精心烹調的招牌豆乳雞煲和每日鮮制豆乳，絕對讓你回味無窮。還有秘製的黃酒雞煲，選用足三兩的10年黃酒，讓味道更加醇厚！別忘了我們的30小時熬製花膠雞湯火鍋湯底，搭配靚牛、豬豚肉和羊肉，保證讓你吃得過癮！來店裡還可以享受台灣高山茶飲，讓你的火鍋體驗更升級，快來一起感受這份美味吧！

菜式推介

2.1 獨家招牌豆乳雞

從食材開始，嚴選靈魂虎堅果豆奶；由香港團隊研發的豆奶箤取植物的天然甜味，同時無添加糖及高鈣。原料含豐富抗氧化，減少身體自由基，減少炎症。健康更美顏。

*ESG小知識

製作虎堅果豆奶比製作牛奶減少高達 3.5倍的碳排放量及94% 水用量，大大減少碳及水足跡。

虎堅果具有良好的耐受性，能於在沙質土地上種植，有效改善土壤結構，防止荒漠化。

虎堅果為偏遠地區的農民提供經濟價值，能夠改善他們的生活質素，以及推動社會發展。

雞種

直接跟農場購入新鮮雞，每隻雞約1.5斤至2斤重，肉質比較嫩滑，合適火鍋和熱鍋配搭。

食法：

2.2 陳年黃酒雞 選用10年黃酒醃製。配上雲耳。紅棗薑絲，帶出淡淡的黃酒味道，非常適合秋

冬時候進食。

2.3 豆乳雞胸涼拌米線

對於健康和瘦身關注的客人，大廚跟營養師設計一款豆乳雞胸涼拌米線，入口清爽而不油膩。

2.4 傳統功夫小食

咸濕雞翼

大廚靈感來自馬來西亞咸濕蟹，直接於馬來西亞採購醬料，製作成香港人熱愛的咸濕雞翼，淡淡的蛋黃味，由雞皮到雞肉，再加上一杯特色手搖飲品或手工啤酒，把味道昇到另一層次。

歡迎訂位：9889 0260