男團XODIAC麥駿昇李傲賢亮相美國電視台

港產韓國男團XODIAC是次回歸《OUR DAYS》被韓國各大打歌節目邀請演出，不但成為《人氣歌謠》Hot Stage連續兩星期的第一位! 更在《SHOW CHAMPION》的投票中連中三元，連續三期拿下Stage champion的第一位。另外，他們在新人團隊夢寐以求想躋身的Dream concert中，勇奪Super Rookies 新人王大獎，更可以踏上第30屆Dream Concert 舞台，於5萬觀眾面前演出。

XODIAC於今次《OUR DAYS》 新歌專輯活動，不單止勇奪6個獎項，更獲美國FOX13 SEATTLE 電視台垂青邀請訪問，主持人Clint 原來在XODIAC 上年出道的時候，已經非常支持他們，更親自買下專輯，SING（麥駿昇）和LEO（李傲賢） 首次亮相美國傳媒，SING更在訪問中作弄WAIN，叫WAIN示範其低音炮的特色，令主持人Clint 大吃一驚！隊長LEX 在訪問中表示，因為XODIAC首個MV 是在香港主題樂園拍攝，將來有機會做世界巡迴演唱會的話，希望在全球各地的主題樂園舉辦。