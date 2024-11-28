小S接受開放性關係：只要不要再有1個小孩都OK

台灣女星徐熙娣（小S）與老公許雅鈞19年前奉女成婚，二人現時育有3個寶貝女，夫妻感情不時傳出問題，更曾傳出家暴，但均被當事人否認，強調感情沒問題。而二人的女兒都長得亭亭玉立，日前二女Lily 17歲生日，小S都有在社交網PO出合照，她更配文：「我親愛的Lily 17歲了，謝謝妳當我女兒，媽媽今天真的很漂亮。」照片中的Lily是美女一名，跟媽媽小S就如兩姊妹一樣。

此外，向來說話大膽的小S日前於其主持的節目《小姐不熙娣》中表示，其實結婚多年，自己願意接受開放型或開放性關係，只要不要搞出人命，不要再有小孩就好，此言一出令在場嘉賓都相當驚訝。她指現在自己對於感情或婚姻都看得很開，屬於開放型的人，不太在乎另一半跟異性吃飯：「就是說，只要不要再有1個小孩，都OK！可是我每次跟我老公溝通的時候，他都會說『妳怎麼會有這種想法』，就等於是溝通失敗。」當另一位主持問到會否這集播出後，許雅鈞終於知道她的想法，而順着她的主意做時，小S即表示不會，更指老公很變態，就只是想跟兄弟玩骰盅，就算兄弟帶了性感、身材好的的妹妹，他都不為所動，只在意玩骰盅的輸贏。