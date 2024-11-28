聖誕好去處　聯乘超萌卡通角色

轉眼又到聖誕節，各大商場都紛紛換上聖誕布置，出動聖誕樹、各種燈飾同公仔，打造冰雪王國！卡通角色KEROKEROKEROPPI更以王子造型於MOKO新世紀廣場華麗登場，而東薈城名店倉則與風靡南韓超人氣文創設計品牌DINOTAENG首度聯乘！

【MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園】

今個聖誕，KEROKEROKEROPPI以王子造型於MOKO新世紀廣場華麗登場！由即日起至2025年1月1日，商場中庭化身成別具氣派的皇室城堡「MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園」，KEROKEROKEROPPI展現不同的貴氣造型，穿梭於瑰麗庭園內的5大超唯美打卡場景，包括「皇家星願瞭望塔」、「光鑽寶石皇冠寢室」、「翡翠權杖皇庭」、「珍稀寶物荷花池」和「皇室舞台」。另有3大主題互動體驗，分別為「珍稀寶物荷花池」、「Q萌KEROKEROKEROPPI夾公仔機」和「MOKO聖誕尋寶歷險」。此外，KEROKEROKEROPPI王子更會於指定日期現身華麗皇室庭園。同時，商場更加碼於12月的周末及假期帶來「冬日聖誕舞蹈匯演」和「聖誕閃耀獻禮」活動，把聖誕氛圍推至最高點！

【東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」】

今個冬日，東薈城名店倉與南韓超人氣文創設計品牌DINOTAENG首度聯乘，於即日起至2025年1月2日期間，攜手打造全港首個東薈城名店倉MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」聖誕主題活動，設有7大冰雪棉花糖村主題區域迎接冬日盛典，包括 「BOBO 的甜蜜聖誕樹」、「繽紛雪橇大道」、「堆雪人比賽」、「冰上小木橋」、「冰上小木橋」、「極幻巨型冰屋」和「BOBO 頒獎台」，當中4米高的 「BOBO 的甜蜜聖誕樹」上掛上由QUOKKA親手烘培的可愛薑餅人造型掛飾，記得與親朋好友打卡自拍，留住溫馨的美好瞬間。2樓中庭廣場的「極幻巨型冰屋」，可挑戰「冰釣尋寶」數碼互動遊戲，體驗南韓冰釣鱒魚的樂趣！