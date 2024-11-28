【營業資訊】濕疹是甚麽？應該大部分人都有經歷過，也已耳熟能詳了。濕疹是一種劇烈搔癢的皮膚炎癥反應，是以痕癢、發紅、發炎、水腫、發幹或紅斑為表征，可伴有結痂、剝落、起泡、開裂。可發生於任何年齡段，可能出現在身體任何部位，特別好發於汗多的地方，如頸部、腹股溝、乳溝、腋下等地方。濕疹發作起來，那彷彿深入骨頭縫中的癢，會讓人徹夜難眠，狀態變差。

濕疹處理方法是用類固醇激素或他克莫司免疫抑制物軟膏或乳膏及霜類的產品，激素類產品用多了，又擔心產生副作用。而美國納米藥品公司研究發明了治療濕疹的新方法新原理，研發出獨家產品善維濕疹靈粉，60分鐘止癢，90%濕疹15天消失！不含類固醇激素、他克莫司免疫抑制物、不含藥物、無副作用。止癢消腫特強止痕，改善皮膚紅腫、痕癢、減少分泌物滲出、消炎、修覆、敏感部位、增強抵禦力，盡快紓緩濕疹痕癢，康覆皮膚乃至消滅濕疹。

具體使用辦法是：消毒濕疹皮膚，用幹淨紗布吸幹水分，塗上一層善維軟膏，將濕疹靈粉末撒在濕疹皮損處，然後用手指在濕疹處輕輕按摩，只要濕疹靈粉末和濕疹皮膚充分接觸就可以迅速止癢，經過幾次使用濕疹面積開始變小，紅色減退，十天左右，濕疹皮膚就恢復正常膚色。

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