美食聖誕日曆　為佳節倒數

臨近12月，最令人期待的就是聖誕節，想加添緊張氣氛和提升期待感，一個聖誕倒數日曆就最好不過。每開一格，就可品嘗內裏暗藏小甜點或茶包，邊吃邊等節日來臨，最令人期待。

夢幻糖果屋

小時候聽童話故事， 其中一個就和糖果屋有關。美國精品糖果店今年有薑餅人聖誕糖果屋主題倒數日曆，24個小抽屜內裝了不同口味的糖果和朱古力，每天吃一個，讓人如置身童話故事裏。此外，品牌新推可愛的萌系列，8款糖果小盒會有不同的卡通人物圖案，內有雜果口味糖果和薄荷朱古力餅乾等美食，另外有蝴蝶結禮盒、雪糕車禮盒和全家族成員禮盒選擇。

提神之選

想保持清醒頭腦度佳節，咖啡品牌的倒數日曆正合宜。以東方快車作靈感設計的日曆上，每一道小門都有不同口味的咖啡，最後還附有限量版陶瓷咖啡杯，作為自己的愛啡小禮物，最好不過。

各式甜點

天氣寒冷，最好來一點甜。本地甜品店推出的甜品牌聖誕行李箱倒數日曆，大家從12月19日開始慢慢拆，7款美點包括丹麥曲奇、比利時乾果朱古力、意大利脆餅、薑餅人曲奇、抹茶朱古力、黑朱古力脆脆和自家製玫瑰士多啤梨手工果醬。此外，品牌亦提供佳節限定冬日手工撻禮盒、伯爵茶芝士聖誕樹蛋糕、聖誕自選禮盒和冬甩禮盒套餐等，讓你甜蜜過節。

選擇多多

不同造型和圖案的設計，各有所好。高級意大利雪糕朱古力品牌今年推出的聖誕限量系列，聖誕倒數朱古力日曆木禮盒典雅精緻，書本型的聖誕驚喜倒數朱古力日曆禮盒，2款同樣有25款朱古力。至於搶眼的聖誕木馬倒數朱古力日曆，有小朋友最愛的搖搖木馬圖案，分外可愛。品牌還有各式禮盒和鐵盒選擇，造型各有特色。

音樂配搭

一首悅耳的主題音樂，為節日生色不少。尖沙咀百貨店推出多款數日曆，聖誕大屋音樂倒數日曆以總店經典外牆作設計，打開小門會播放聖誕音樂。木製聖誕樹倒數日曆內置燈飾，感覺夢幻。至於小狗聖誕倒數日曆會有不同品種的狗仔，牠們換上聖誕服飾更多吸引，小朋友朱古力倒數日曆內有牛奶朱古力，適合小朋友分享。品牌還有四季香料茶香薰蠟燭、聖誕紅茶、聖誕茶包禮盒和糕餅等選擇。此外，11月30日起，店子請來聖誕老人坐鎮，預購客人可和聖誕老人合照，即時至12月20日在店內用餐或購物，可獲聖誕卡填寫，完成後可投入綠色郵箱內。12月1日至31日，餐廳會有節日菜單，菜式有烤焗芝士、熟成三文魚、火雞和巴斯克烤豬里脊等菜式。

線上月曆

除了實體月曆外，亦有線上「月曆」。人氣汽水品牌今年首次推出大型倒數活動，頭炮是「樂在聖誕倒數月曆」，巴絲打及粉絲於12月1至25日期間每天登入指定網站即可解鎖「天天有賞」的限時節日驚喜，另有每周限量禮遇，以及線上線下專屬優惠。好似於推廣期內的逢周五推出「星期五特別賞」，上傳指定金額收據的頭200位登記者有機會獲得限量版迷你雪糕機、爆谷機或萬用鍋等禮品。此外，於11月29日至12月25日期間同步推出「樂在聖誕 一飲即慶同嚐」活動，指定時間最快上傳有效金額收據即有機獲得驚喜禮品，包括主題樂園門票、限量版餐具套、烤盤和儲物樽等，讓大家快樂過聖誕！