孫慧雪同老公「老夫老妻」冇激情　拍拖要偷偷摸摸

藝人孫慧雪（雪雪）與黎彼得今日（28日）出席活動，二人早前為HOY TV退休生活節目《退休旅居新模式》，先後到大連及珠海等地拍攝。

婚後育有2子的雪雪，早前被拍到跟老公羅天彥拍拖夾公仔，非常Sweet，她笑言老夫老妻冇激情：「我哋依家要趁個仔瞓咗覺，先出街睇戲、夾公仔，好似偷情咁！」她坦言有數小時二人世界已很奢侈，因星期六、日時間全給了兒子，透露早前完成《麻雀女王追男仔》拍攝便立即帶1歲多細仔「肉肉」到幼稚園面試N班：「呢兩個月主力同佢面試，所以好大壓力。」除了陪細仔面試，平日也要陪7歲大仔Riley做功課，問老公有否幫忙？她笑謂：「新聞之前有講，有2個男士教小朋友功課搞到腦部缺氧，佢好可能會係第3個，哈哈！所以我唔畀佢教，佢有幫其他嘢嘅。」

談到拍節目感受，她指當地有很多美食，且價廉物美，笑言「食到我成隻豬咁」，每天完成拍攝更會找技師按摩紓緩，拍得十分享受：「做媽咪返工就等於放假，我好似放假咁。」她指有幻想過退休生活，表示自己不敢作大膽投資，自己會有買保險及將錢放銀行儲蓄收息，亦有替小朋友開設基金，笑謂：「佢哋將來可以用利息讀書，我盡咗我責任，佢哋大個要錢就唔關我事。」她直言屆時自己便可用積蓄跟老公過退休生活，二人亦有考慮旅居，因選定一個地方長住或會太悶，加上自己怕凍，冬天可以到暖和的地方生活。問她即丟低2個仔？她笑謂：「我2個仔丢低我啦！我同老公講我哋人生意義都喺2個仔度，如果大個唔啋我哋可以避走冇咁傷心。」她笑言跟老公也愛夾公仔，故旅居日本會是不錯的選擇。