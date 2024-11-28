靈敢侶情：可否將白沙糖改成其他糖？

經常有學生問：「可否將白沙糖改成其他糖？」因為覺得白沙糖不健康。

首先，糖就是糖，不論是哪一款糖，即使是含礦物質的糖，對整個身體來說，還是非常、非常少，但對你的銀包就有很大差別。

吃哪一款糖都好，均要適量，世界衞生組織不應多於每日攝取量的10%。換言之，如果每天吃千八卡路里，糖便不宜高於180卡路里。一湯匙糖有12.5克、60卡路里，即不要多於37.5克、三湯匙。在我研發的食譜中，37.5克糖已足夠做到半至四分之三份的成品。

在均衡飲食的大前提下，烘焙中，白沙糖最適合新手，因為它亁身，不會令蛋糕漿、曲奇糰、麵糰等等變濕，焗出來必定最靚。可是，常見非專業烘焙者，在網上找來一個食譜，拿上手，例牌左改右改：糖減半、白沙糖換成有顏色的糖、油減半、牛油換液體油、雲尼拿不放。結果，蛋糕既濕又升不高、曲奇又硬又乾、麵糰發酵不足，完全浪費了自己的時間和食材。

其實但凡有顏色的糖，濕度都高，因而，改一改可是牽一髮動全身，既要調校食譜分量、改爐溫、甚至在做法上加步驟。如非專業烘焙，真的別為了那10%攪太多。當然，即使煩都要講多次，糖就是糖，均衡是必須的，否則，花錢買可能得到的健康、可能失敗的成品，就更加不值得。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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