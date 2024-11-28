林夏薇兼顧拍劇同做生意　忙爆冇時間造人

視后林夏薇（薇薇）今日（28日）出席台慶劇《黑色月光》宣傳活動，講到她在劇中的穿搭成為網民熱話，她坦言大感意外，沒想到因角色而留意到自己的裝扮及自家鑽飾品牌：「我個實體店下月開張，內地同海外加盟店就洽談中。」指她如《黑》劇角色「卓慧雲」成為商界女強人，她笑言感神奇：「我劇中有句對白係『我卓慧雲就係名牌』，估唔到依家有自己嘅品牌。」問到會否因忙做生意而減少拍劇？她強調會兩邊兼顧，同步進行，至於老公會否因她太忙而詐型？她說：「唔會，因為佢都好忙，佢都知我做嘢就係咁，佢今日有個活動我都陪唔到佢去，我惟有網上幫佢打氣。」

對於劇集反應好，會否想拍續集或開電影版？她說：「有延續當然好，但要問監製，可以原班陣容拍好開心。（想唔想進軍大銀幕？）有機會都想試，因為表演係相通。（堂哥林峯喺電影圈好受歡迎，想唔想合作？）係，有機會都想，不過我生意好忙，所有嘢都係持開放態度，我好珍惜每個演出機會。」

另外，薇薇結婚多年，提到造人大計，她自認要同時兼顧拍劇及生意，還要照顧家中狗狗，實在難以分身，笑言新的鑽飾品牌就是自己的BB，現時做好眼前事，問到是否跟老公有共識：「我哋冇任何計劃，總之依家宣傳完劇集就做舖頭開張，再忙加盟店。（冇受同劇楊茜堯同黃翠如感染想做媽咪？）我身邊好多人都係媽咪，我唔會受人哋感染而結婚或者生小朋友，適合嘅時候做適當嘢。（有冇雪定卵？）冇特別諗。」