身「深」減壓　爆笑運動打卡

香港人生活壓力大，很多人會透過購物、美食、運動等不同方法減壓。其實北上深圳一樣可療愈心靈，除了有大型運動中心釋放大家的安多酚，又有顛倒博物館讓各位盡情笑餐飽，最後去埋Spa館及特色餐廳打卡，今個周末不妨來趟療愈之旅。

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福田區：刺激滑梯 爆笑黏貼牆

運動能刺激大腦釋放俗稱「快樂賀爾蒙」的安多酚，對改善抑鬱、焦慮等大有幫助。XONE體適能運動中心位於福田區市花路9號，乘地鐵3號綫至福保站B出口，再步行約410米即達。中心佔地約3,500平方米，主打一系列高強度消耗運動如彈床、攀岩等，讓大家盡情跳盡情叫，將壓力統統掃走。來到必玩近90度垂直、6米高的「魔鬼滑梯」，從差不多兩三層樓高滑下，睇到都腳軟。玩時需手持握把緩緩向上升，到達高處時便可鬆手滑下，考驗各位膽量。值得留意是玩前有專業教練講解安全守則，記得滑下時雙手抱於胸前呀！

另一受歡迎的運動設施是「節節高升」，由多條綠色水管組成，恍如梅花樁般高低不一，最高有近9米。玩時要手腳並用爬至每一支柱頂，每跨一步都驚心動魄，就算是大人也未必有勇氣跨上高柱，絕對是平衡力及膽量的考驗。此外，場內的攀石牆造型多不勝數，包括球形、梯形、柱形等，滿足不同程度人士。想輕鬆一點可玩「魔術黏貼牆」，穿上滿布魔術貼的衣服，衝到牆上便能牢牢黏住，再做出各式奇怪姿勢，保證捧腹大笑。提提大家中心範圍必須穿着防滑襪，可自帶或現場購買，同時建議穿鬆身長褲，避免走光及撞瘀。

龍崗區：顛倒奇景 反地心吸力

解壓的最佳方法莫過於笑餐飽，來到顛倒博物館定能讓各位開懷。此館位於龍崗區甘杭客家小鎮，距離甘坑站C出口約1.3公里。顧名思義它以「反地心吸力」為賣點，13個主題場景內的大小布置全部上下倒轉，包括浴室、臥室、學校、樓梯、高空大樓、旋轉餐廳等，走入其中地板變成天花，輕鬆實現飛檐走壁。而且每個場景均有拍照指引，照住做動作便能拍出像真的失重倒轉畫面，現場工作人員亦會教路，定能拍出爆笑靚相。而且現場另有掟鏢、遊戲機、籃球機、手指足球等，一票實現多個解壓方式！

羅湖區：頌鉢紓緩 Spa按摩會所

密Spa被譽為羅湖區按摩會所的天花板，從地鐵7號綫洪湖站D出口出閘，再步行290米可達。店舖面積共3,000平方米，樓高3層主打古法泰式服務，所有按摩套餐隨附5分鐘頌鉢聲療，帶來靈魂深處的紓壓。同時設有精油房，由調配師親手調製多款進口純植物精油，各位可按需要挑選合適的功效與香味。現場還有觀影休閒區、榻榻米壁爐區及餐吧水果區，水果雪糕任食，並提供早午晚及消夜自助餐選擇。套票有90分鐘或24小時兩款，過夜的話入住「蟲洞」小型房間不另收費。

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