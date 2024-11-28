楊茜堯搬「帝王屋」並非因為風水好　搬屋得一個原因...

楊茜堯與楊明同期訓練班出身，老友鬼鬼，今日（28日）齊齊出席台慶劇《黑色月光》宣傳活動，而劇中男主角王浩信難得現身，但他活動後要趕往電台錄節目，未有接受傳媒訪問。

對於劇集將大結局，楊茜堯稱不會捨不得，因為之前看了很多次，終於大結局反而感開心：「呢套劇收穫好多，有好多回響同多咗工作。」她坦言已收到不少劇本邀約，問到會否倣效黎耀祥一年只拍一劇？她說：「一年一劇好OK，因為我要好多時間去照顧小朋友，有合適劇本都想拍，但要湊小朋友返學，我都好頭痛。（交畀老公羅子溢照顧？）佢都要開工。」

她笑指要交由楊明照顧小朋友，楊明即謂：「我一年唔止一套劇，我一年十套劇，我要搵食。」楊茜堯指對方可趁湊小朋友機會為將來做父母而取經，楊明笑言：「你叫Lisa（女友莊思明）取經，我問子溢取經點可以Hea太太。」問到兩人會否想再合作，楊茜堯寸對方：「佢一年拍十套劇唔知有冇時間，我要打畀Lisa問，佢係你女友定老婆？」楊明表示遲些告訴你，楊茜堯再追問：「你結咗婚未？」楊明沒好氣地說：「你手指拗出唔拗入。」

至於有指楊堯茜與公為風水而搬屋，她稱太誇張：「我哋都搬咗年幾，話我哋係帝王屋，太睇得起我哋，亦太睇低有錢人，主要係方便小朋友返學，所以搬屋。（話間屋旺視帝？）最緊要入到間屋覺得舒服，同地段合適，冇睇風水呢啲嘢。」又笑指最嬲是報道寫錯其年紀。提到王浩信少在港為劇集宣傳，她為對方說好話：「佢啱啱有新公司，佢都忙，佢負責喺內地宣傳我哋套劇囉！我哋係香港宣傳。」