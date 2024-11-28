「香港自然景觀–自然十景」特別郵票現已推出　展示香港自然之美

【特約報道】香港郵政以「香港自然景觀–自然十景」為題的特別郵票及相關郵品已於11月19日（星期二）推出發售喇！喜歡自然美景的你一定不能錯過！

香港這塊彈丸之地，有著各式各樣、豐富多彩的自然風貌。延續「香港自然景觀」郵票系列，香港郵政以「香港自然景觀–自然十景」為題發行一套八枚郵票、兩款郵票小型張及相關郵品。郵票的外框以印象風格設計，凸顯香港自然十景的特色。

郵票選材自香港地方志中心，根據專家學者甄選三十個香港自然景觀，分為山、水、石、鄉及島共五個類別，於2023年舉辦的「香港自然十景評選」，進行網上投票，投選出最具代表性的「香港自然十景」，包括大欖千島、帽山雲海、橋咀沙洲、城門樹鏡、白泥觀日、大棠秋葉、東平海角、大東芒草、大澳河涌及萬宜柱石。香港郵政透過這套特別郵票展示香港自然之美，讓廣大市民欣賞和珍惜本地自然景觀。

有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)查閱。立即到以下網址或各郵政局選購啦！

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：