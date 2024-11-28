預告送特別福利！李起光@Highlight明年1.5來港開騷

2025年即將來臨，韓國人氣男團Highlight成員李起光馬上選定了新一年要來香港，跟大家見面！主辦單位今日（28日）正式宣布《2025 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN HONG KONG》演唱會將於2025年1月5日在香港麥花臣場館舉行。由於之前的首爾站和台北站，他也憑藉精彩演出大獲好評，因此香港站想必會吸引到亞洲，以至世界各地的粉絲，一同與Oppa慶祝新一年的來臨。

次的巡迴演唱會也盡顯了李起光的過人實力，好像在台北場，他不但又唱又跳，更不忘曬出若隱若現的結實腹肌，引來全場觀眾尖叫！另外，他對自己的唱功亦非常有信心，特別加設粉絲點歌環節，大唱個人、HIGHLIGHT以至BEAST時期的經典歌曲，讓支持多年的歌迷一起重拾美好回憶。不知道李起光又會為蒞臨香港場的粉絲預備甚麼驚喜？更是值得期待。

為了跟觀眾們共創2025年的美好開始，李起光特別為觀眾們預備了豐富福利。除了全場只得400個名額的20人一組團體合照，以及非常珍貴的40張簽名拍立得外，他還為全場每一位購票觀眾，準備演出後的場內MEET & GREET環節，讓大家都可以跟李起光進行互動，保證人人有份，永不落空！