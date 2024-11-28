姜濤怒斥床哥冇品　Ian：最重要互相尊重

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）與女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）今日（28日）出席時尚品牌活動，獲大批粉絲到場支持。聖誕將至，Ian表示會買禮物送給長輩及小朋友，笑言哥哥及家姐等平輩則不會送，問到今年成績理想會否獎勵自己？他指因家中信奉天主教，習慣一家人吃飯慶祝，很少收禮物，亦高興今年能推出5首作品，形容很多意外收穫，是豐收的一年，提到他分別打入「叱咤我最喜愛的男歌手」5強及「勁爆男歌手」5強，被指是隊中最厲害一員，他感謝大家賞識：「本身造音樂唔係衝住獎項，大家聽我嘅歌、睇到背後嘅訊息我已經好滿足，其他嘢都係Bonus。」他感激粉絲出力替他拉票，會做好自己回報大家。問到隊友姜濤於社交網爆Seed撐Edan，批評周殷廷組合JYFT的隊友「床哥」抽水，怒斥對方冇品，Ian表示自己少玩社交媒體，也是昨天出席活動才知道事件，坦言每人也有自己的觀點與想法，最重要互相尊重。提到他有份參與的電影《久別重逢》快將上映，他表示已安排時間參與宣傳謝票，對於票房亦不會有壓力。

提到跟他屬中學同學兼同期出道的容穎賢，日前被前度爆他出軌及食軟飯。Ian表示與對方自《全民造星》後便各有各忙，已久未聯絡，本身亦不清楚事件，坦言自己向來很少干涉別人私生活。

至於Marf回應因病缺席首次參與電影《寄了一整個春天》謝票活動，事後被指不尊重，她表示重感冒已康復，至於頸及脊椎受傷則因為打噴嚏而Chok傷，更指亦曾因打噴嚏而弄傷胸骨，指現時情況穩定，休息就是最好的治療方法，對於因缺席而被誤會她沒有感到無辜，表示各人也有權發表不同意見及聲音，她說：「我冇做錯嘢，只係覺得對買飛入場但見唔到我嘅粉絲內疚，不過聽到粉絲對部戲有好嘅回響，話睇到唔同嘅細節，我覺得好足夠。」

她又透露COLLOR有成員早前因肺炎入院，現已出院並一起排舞，笑指不是自己傳染給其他人，並有幾位帶菌者，現時工作人員和舞蹈員都會配戴口罩排練。