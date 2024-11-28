戴耀明被爆茶記洗碗稱經濟冇問題　未有離巢打算

藝人薛家燕、陳庭欣、冼靖峰、黃婧靈、戴耀明、譚輝智、劉威煌和應屆港姐冠軍倪樂琳等，今日（28日）現身將軍澳出席將於下月7日播放的慈善籌款節目《歡樂滿東華2024》記者會。

薛家燕透露今次邀請到譚耀文一起表演，近日會抽時間排練記歌詞和練習新舞步。提到有人近日重提拍攝劇集《皆大歡喜》，爆薛家燕與苑瓊丹於拍攝上意見有分歧，而鬧不和，對此薛家燕澄清與苑瓊丹關係不錯，早前見面，對方還主動向自己打招呼，表示演員在拍攝上有不同意見好平常，不過講完就算，大家都不會放在心中。至於「七公主」明年60周年，她透露二家姐沈芝華會回港，到時可以大家一齊討論慶祝活動，又言staycation是不錯的選擇。

戴耀明預告今次會在節目與魯振順和王俊棠合唱，又指自已自《TVB全球華人新秀歌唱大賽》後已經有30多年沒有在電視城一廠表演。提到他近日被影到於「飲食界富二代」張本立黃大仙的茶記開工，為食客落單、抹枱、洗碗，以及倒垃圾，他指無綫都非常關心自己，有送上慰問，問到現在是否仍然在茶記打工？他就指因為以前與張本立一齊接了推廣活動，所以會經常到茶記度橋拍片，加上得知對方茶餐廳夥計不足，所以就會在人多的時間捱義氣幫手，透露有時甚至沒有收錢，加上他明白做演員這一行未必能夠做到一世，正所謂「三更窮五更富」，所以他決定為自己搵後路到他的茶餐廳學一門手藝，現在他基本都認識如何沖奶茶咖啡。

他亦澄清經濟上困難並不是特別大，未去到沒有飯開：「不過有陣時演員會經歷幾個月都冇工開，因為角色未必啱，所以我哋會習慣咗有陣時好忙，有陣時又會好得閒呢個模式（公司有畀機會你？）都有，好多監製都陪住自己成長，有咩角色啱都會直接搵我，都好照顧我。」他又提到合約剛開始了幾個月，簽的是藝員合約，距離完約還一段時間，而且自己都有底薪，又指暫時未有離巢打算：「因為TVB其實好寬鬆，有好多自由，唔會干涉我接工作，只要我唔破壞公司形象就得，呢個都係我咁多年仲同公司keep住關係嘅原因。」又指大家對自己是無綫演員印象深刻，所以想繼續保持良好關係。他又指自報道出了後，網上有好多人想給自己介紹工作，感受到人間有愛，甚至有人介紹他「撈偏」的工作。

同場倪樂琳就表示會與應屆港姐楊梓瑤和王汛文一起合作表演，但未確定好演出項目，而亞軍梁嘉莹則會在台下觀看。她又表示因為綵排時間不多，所以都會緊張。提到慈善節目，她分享小時候有叫父母打電話用自己的名義去捐錢：「因為細個冇錢，但又覺得自己個名出現喺電視上面好有型，所以就會叫爸爸媽媽幫手捐錢。」又透露自己一向都喜歡做慈善活動，非常關注社會民生，笑言自己好迷信，相信行善積福，認為做善事都會有福報。