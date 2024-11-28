本日日本：美國潮牌聯乘　必買吉蒂大頭袋

今年是Hello Kitty誕生50周年，整年都充滿了各式各樣的合作聯名，讓這個自1974年誕生的Sanrio角色保持人氣高企。最近，官方正式宣布與美國時尚品牌Kate Spade New York合作，限量版的配飾與服飾聯名Capsule Collection，該系列將於11月30日在日本限定發售。Kate Spade New York自1993年創立以來，一直以其繽紛、多彩、大膽創新的設計風格廣受推崇，今次與Hello Kitty的聯名，無疑為品牌注入了更多可愛與創意的元素。系列集結了各式各樣的單品，從手袋到服飾，再到精緻的小物，都展現出這兩個品牌的獨特魅力。最吸引的必定是Hello Kitty頭手袋，擅長為手袋打造多變設計的Kate Spade，今次將Hello Kitty可愛的頭變成了手袋，輪廓、蝴蝶結都是以皮革製成，巧妙地依照Kitty的頭型打造，立體設計的蝴蝶結、鬍鬚、眼睛、嘴巴，像真程度相當高！還有兩款背帶，讓你可以自由搭配。此外有Tote Bag、水桶袋、相機袋，還有卡套、散紙包與短銀包等實用配件。另外更推出了T-shirt、衞衣、毛衣等服飾，以及戒指、耳環、手環、項鏈等飾品和手機配件等。無論你是Hello Kitty粉絲，還是追求時尚和創意的潮人，都千萬別錯過。