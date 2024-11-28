周吉佩開騷在即　預告化身Rock友打大油罐

《中年好聲音》首季冠軍周吉佩（吉吉）將於周六 (30日)在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《周吉佩第三人生演唱會》，吉吉為首個個唱做好預備，排練得如火如荼，日前在Band房排練時表示：「有朋友問我現時心情會否緊張？我的答案是一點也不緊張，反而非常平靜，可能是我近期把大部分工作押後，專心籌備今次演唱會，我安排給自己的工作只有練歌和睡覺，因此睡眠質素比以往好很多，面色看起來也非常好。」

周吉佩現在心情只有興奮和期待，將會施展渾身解數，平時形象斯斯文文的他，今次會加入Rock元素，彈結他時間佔很大比重，其中一part會重新演繹一些大家耳熟能詳的樂隊經典歌，讓樂迷看到以往夾band時的吉吉，「我希望屆時會很 high，再帶動全場觀眾一齊high，我又會敲打大油罐，從未試過的，真的是在挑戰自己，存在不少壓力，不過如果能把這一part表演好，對我來說也是突破。」

吉吉又表示最初的rundown並沒有跳舞環節，但在粉絲要求下，決定加入跳舞快歌環節，並邀請了一位少女歌手嘉賓，「她真的非常年輕，和我另一位嘉賓的年紀相差很多，形成了很大的對比。但如果要比併誰年紀最輕？那一定會是我的仔仔和女女，他們將會和一大班同學以合唱團形式出現。」所以嘉賓年齡層相當大，藉此帶出傳承，配合第三人生的意念。而演唱會當天會推出他相隔16年的個人第二張實體專輯，對他來說意義非常大。