古天樂拍賀歲片成集郵對象　周秀娜打王丹妮唔用替身

由古天樂、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、伍允龍、陳湛文、陳楨怡和楊詩敏（蝦頭）主演的2025農曆新年賀歲片《臨時決鬥》日前順利煞科，角色造型首曝光，電影集勵志、動作及搞笑於一身，戲中多位演員在擂台上交出驚喜動作演出，台前幕後趁煞科時齊集擂台大合照，古天樂成為演員的打卡對象，蝦頭要古仔攬攬合照，陳湛文就握手道別，古天樂有求必應說：「好開心順利拍攝完成，見到演員好努力演出精彩嘅動作場面，加上充滿喜劇節奏的故事，相信係一齣娛樂性豐富的賀歲好戲。」

王丹妮表示：「內心一直好想拍一次喜劇，今次終於願夢成真，有機會同全新演員組合合作，喺佢哋身上學到好多拍喜劇的技巧。同埋有某幾日連續拍泰拳動作，嗰幾個朝早起身都周身肌肉痠痛，但成功做到拍攝要求嘅動作之後，滿足感真係難以形容。今次對角色係一個挑戰，對王丹妮亦係一個挑戰，經此一役自己成長咗，更加無畏無懼，係好寶貴嘅拍攝體驗。」周秀娜和應：「對於我來講係新鮮刺激拍攝過程，特別同丹妮的一場拳擊比賽，整個過程好滿足，我哋好少用到替身，所以好有成功感，開心滿足。」

胡子彤第一次拍喜劇，拍攝現場好緊湊，每個人付出好多，感覺好玩及好享受，很期待看到作品，張文傑表示好開心跟一班知己開工，又經常有人請萬歲，希望大家喜歡可以過一個開心新年，「到時記得入場睇我Ger古大戰。」蝦頭首次跟丹妮、周秀娜拍動作戲，好有火花，感覺驚喜，笑言大家好多傾偈時刻，希望帶給大家能量和熱血的感覺。陳湛文笑指王丹妮和周秀娜為他大打出手：「為咗爭我呢個咁嘅男仔打擂台，唔好為咗我打嘞！」王頌茵就表示與好戲的王丹妮和蝦頭等合作，實現了多個願望。