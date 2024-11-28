「智」硬淨摺機　防水兼影得？

HUAWEI早前推出的三摺屏手機Mate XT引來市場瘋炒，估唔到廠商咁快又推新摺機Mate X6。新機用番雙摺屏設計，搭載7.93吋2K+解像度120Hz內摺屏幕及6.45吋FHD+解像度外置屏幕，並升級採用分布式玄武架構，重構核心元器件布局，提高內部空間使用率，成功令機身厚度減至最薄9.85mm。另一方面它使用了第二代玄武鋼化崑崙玻璃保護屏幕及玄武水滴鉸鏈，耐摔能力提升25倍，加上2米IPX8級抗水，一改摺機予人脆弱的感覺。

影相方面，升級至四鏡頭模組，包括5,000萬像素超光變主攝、4,000萬像素超廣角、4,800萬像素長焦微距及150萬紅楓原色鏡頭，支援4倍光學變焦，以及運動軌迹、循環播放等有趣拍攝功能;其中原色鏡頭更能調節影像色準，呈現最真實場景。此機設有標準及典藏兩個版本，規格以後者較高，內置最多16GB RAM、1TB ROM及5,200mAh電池，並兼容天通及雙向北斗衞星，無地面訊號仍可與外界連繫。

同場加映︰「反正」都玩得

同期電競手機都有新型號，ASUS ROG Phone 9系列是香港市場首用最新S8 Elite處理器的手機，CPU及NPU分別比上代提升45%及40%，並同時加入六層散熱設計，實現360度降溫，打機又快又涼！它更設有多個AI遊戲優化功能，包括可助玩家自動升級技能的「AI 遊戲幫手3.0」、自動記錄遊戲關鍵場面與稀有抽卡過程的「AI 精華錄影 2.0」、快速翻譯遊戲內容的「AI辨識快搜2.0」等。另外，機背首載可編程AniMe Vision，透過最多648顆mini-LED燈顯示各式動畫，更可配合機側兩個AirTrigger按鍵大玩《貪食蛇》、《太空侵略者》等懷舊遊戲。