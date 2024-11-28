楊茜堯「神級喊戲」搶視后　王浩信表現到位助攻

台慶劇《黑色月光》昨晚（27日）劇情進入高潮，余滿月（楊茜堯飾）與成風（王浩信飾）緊抱落淚一幕，令不少網民哭紅雙眼，讚楊茜堯哭得崩潰仍能咬字清晰，對她的喊功一面倒洗版式力讚是「封神示範」，認為今年視后不二之選：「楊怡哭戲又一封神片段，太絕了」、「貢獻了許多教科書式的演技」、「現在看她哭，即使這部劇我還沒追完也莫名鼻酸、不知所措嘅感覺」、「楊怡一哭，全世界都對不住她」、「哭都哭得咁靚，好入戲」、「不僅演技好，而且就算她哭得那麼崩潰，不看字幕，台詞都聽得很清晰」「這段演得確實好！慚愧自責無助痛苦，成風心疼死了」。

網民亦讚王浩信表現到位兼神助攻，「王浩信，接住了演得很好」、「王浩信真係演出心疼和不知所措」「其實一個演員演技好是需要對手交到戲的，如果對手不好，另一個再好也沒用」、「這段真是教科書般的演技，兩個人都好有感染力」。更搞笑的是，有網民錯重點落在楊茜堯身上衞衣讚好看，問哪裏可以買到。

另外，劇中的蔡誌恩字正腔圓、表現出色及有新鮮感，其官仔骨骨造型「奸在骨子裏」，之前經常演專業人士，這次獲機會釋放奸氣，蔡誌恩受訪時稱：「事緣拍《新聞女王》嗰陣，鍾澍佳導演睇完Playback 見到我有啲角度同神情有啲陰險，所以嗰時佳導已經同我講，想搵我試演啲反派角色、等我有啲反差。可能我平時畀人感覺都係比較官仔骨骨、斯文同專業啲，佢就覺得咁樣形象嘅人去做陰險嘅角色，可能帶到啲驚喜畀觀眾。」他又感激郭鋒及林夏薇（薇薇）兩位前輩指點，「好記得有一幕，嗰時我都仲做緊卓生（郭鋒）嘅手下，有一吓我要陰險得嚟又鬼鬼祟崇咁，嗰幕一開始拍時我個感覺做得唔係好夠，但鋒哥好好，嗰時其實佢拍完㗎喇，但佢冇即刻走，留喺現場睇吓我做成點，佢見我爭少少，都有即刻教我點樣調整，佢同導演仲畀咗少少時間我消化，之後兩Take就順利完成喇！薇薇都係好好，佢自己本身都好多嘢要記，但佢同我對戲時，都會好耐心咁畀意見我，例如提我某啲位可以眼神放番柔少少，之後再銳利番，有個對比會好啲，佢真係好 Nice 好Friendly。」蔡誌恩續指與郭鋒其實相識超過15年，原來是打羽毛認識，現在是波友，關係亦師亦友，笑言做他手下好自然，也想照顧他跟出跟入。