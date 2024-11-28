肥仔露點受訪被讚似比卡超　193紋身驚到喪嗌

由梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki）主持的ViuTV綜藝節目《ERROR 死腳膠千萬巨蛋自作夢》講述四子以「死腳膠」金屬樂隊的身份勇闖日本，以最具深度和豐富的行程，激發前所未有的音樂靈感。

昨晚（27日）一集向日本視覺系傳奇結他手阿津翔也（Mia）偷師，Mia表示一個Rockstar應該要鍛煉成格鬥家的身形，尤其是鼓手，身形愈健碩愈有搖滾感覺，更指4人中肥仔最性感，因為胸部最豐厚，如果再加強鍛煉一下胸部會更受歡迎。Poki即場提議肥仔脫去上衣來訪問會更性感，Mia拍掌贊同，徇眾要求下，肥仔真的脫去上衣，獲Mia讚賞近似偶像，有比卡超那種可愛的感覺，此話一出大家忍不住拍手大笑。Mia為了搖滾美學，身上多處地方也經過改造，包括：乳暈、耳仔、舌頭、牙齒和臉頰，Mia還將從臉頰削下來的骨頭放進了自己的結他中，又特別帶來一小部分骨頭供4人欣賞。

193為了代入樂手身份，出發去日本前決定先在香港紋身，身為《數碼暴龍》遊戲機粉絲的193，還特別邀請了香港唯一授權，繪畫《數碼暴龍》漫畫的主筆余遠鍠為其設計一個獨一無二的數碼精靈紋身圖案。不過怕痛的193未落針已驚到大叫，紋身師也被他的叫聲嚇倒，笑罵193有精神病。