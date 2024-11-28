高手在民間　好色又爛玩

查實只要細心觀察，你會發現民間有唔少「高手」，由吹得、食得、打得到乜都得，總有一件喺左近！AV業界資深人士神仙乙亦好贊同呢一點，淨係睇吓日本AV界嘅隱藏床技高手系列，你會明白「高手」好難從外表睇得出，但只要時機合適，就會使出真功夫，令人嘆為觀止。

情挑拍檔

喺SOD出品嘅《在牛肉飯連鎖店工作的兼職家庭主婦》入面，小湊四葉喺牛肉飯專門店做兼職，同後生仔阿明係長期拍檔，因為得到對方嘅悉心照顧，心生好感。某一晚，兩人收工之後，相約一齊食消夜，就係咁撻着埋！阿明帶四葉去開房，驚訝呢位人妻唔止有一副纖巧白滑嘅胴體，床上功夫仲相當了得，搞到阿明要出盡九牛二虎之力先搞得掂。自此之後，四葉成日喺餐廳內搵機會挑逗阿明，再去廁所、休息室同廚房激戰！雖然阿明有少少吃不消，但四葉嘅口舌技巧同騎乘功夫實在太正，惟有抱住捨命陪君子嘅心態，奉陪到底。

淫得徹底

由DEEP'S製作嘅《M氣質天氣報道員》，女主角坂本夏步係一位前天氣報道員，戴住眼鏡嗰陣，氣質端莊斯文，但自從轉投AV女優行列，終於露出真面目！原來夏步一見到雄赳赳嘅男優出現，慾火會即時飆升，主動表演口舌功夫，唔止技巧出眾，更露出欲罷不能嘅表情，直情想將對方嘅兵器吞落肚咁款！去到埋牙激戰，夏步完全冇理會自己已經結咗婚，居然要求男優打真軍，出盡全力抽送，最終以中出作結！乜嘢叫外表斯文、內裏Open？夏步絕對係最佳人辦！

火速變身

出自BALTAN嘅新作《老土女孩原來是奉仕型癡女》，講述結城莉乃係一位就讀於大學法學部嘅二年級女生，平時着到密密實實，仲戴住副眼鏡出街，形象相當老土。之不過，來自AV廠嘅星探，慧眼識英雄，睇穿晒佢嘅真性情，深信可以喺AV界發熱發亮，事實證明一啲都冇錯！雖然莉乃喺拍攝初期，表現得怕怕醜醜，但經過男優嘅花言巧語同連番挑逗，話咁快變身成為服務式癡女，唔止聽晒男優話，乜都照做，仲發揮出令人出乎意料嘅高超技巧，尤其係出動一雙隱藏已久嘅巨乳嚟招呼對手時，就連旁觀者都會感受到前所未有嘅興奮！

簡評

本仙一直深信「高手在民間」呢句說話，尤其係床戰高手，實在好難從外表睇得出，既然有AV廠為我哋發掘出嚟，冇理由唔支持。3套作品中，本仙最鍾意《在牛肉飯連鎖店工作的兼職家庭主婦》，事關女主角小湊四葉嘅外表溫文親切，但發起姣上嚟，唔止露出白滑婀娜嘅胴體，仲毫不掩飾自己有幾飢渴同砌得，表裏不一帶嚟嘅反差，不得不令人嘖嘖稱奇！