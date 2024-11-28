胡定欣佛山開巡唱：入行係因為我好鍾意唱歌

視后胡定欣演技出色不容置疑，而定欣其實唱歌方面都有相當實力，17歲時曾參加無綫新秀歌唱大賽的她，雖然沒有入圍，但她之後參加無綫Cover Girl選舉而入行，一直喜歡唱歌的她，之前除了跟「胡說八道」好姊妹到美國開騷外，於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中，她亦跟黎耀祥齊齊翻唱《紅蝴蝶》作為劇集插曲，演繹出另一番味道。

而定欣於社交平台宣布，將於明年1月12日在佛山舉行《Live Circle巡迴音樂會》，她更配文：「人生就像一個圓」，好開心想話畀大家知，2025年1月我將會在佛山辦首個個人專場，今次並不是FANS CLUB GATHERING，係真係公開的音樂會，對於當年入行係因為鍾意唱歌嘅我，今日有機會透過唱歌同大家分享我的故事同交流，對於我嚟講係特別有意義！期待今次呢個Show！到時見！」

定欣接受東網訪問時謂：「好開心呀！期待咗好耐，可以喺內地辦第一個個人專唱，畢竟自己好鍾意唱歌，依家走咗一個圈，畫咗一個圓，可以用歌曲分享自己故事同觀眾交流吓！問到會否請「胡說八道」好姊妹做嘉賓時，她說：「唔知我班姊妹得唔得閒呢？（使唔使練定舞？有冇難度？）對上一次跳舞已經係胡說八道個Show，應該OK啩，跳吓跳吓就冇問題㗎嘞！」看來信心十足呢！