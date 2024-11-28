冰曲美人Mikayla Demaiter自從轉戰網紅界，人氣更勁！而Thapani Meemungtham嘅寫真辣度極高，睇到人流晒口水。（互聯網）

靚女分好多種，今次進行比併嘅選手就係兩種唔同類型，一位係主打健康美嘅冰曲美人Mikayla Demaiter，另一位係靠火辣寫真上位嘅小妖精Thapani Meemungtham，究竟呢場「冰」、「火」對決，你會撐邊個？

健美網紅

網紅真係好好搵，連冰上曲棍球女神都要嚟分一杯羹，講緊嘅係來自加拿大安大略省嘅巨乳女郎Mikayla Demaiter！現年24歲嘅Mikayla Demaiter係運動健將，早喺大學讀書時已經係校隊成員，畢業後加入安大略省女子冰球聯賽藍水鷹隊，擔任守門員，因五官標致，青春逼人，加埋巨乳、長腿集一身，吸引到唔少粉絲，仲被人封為「全球最性感冰上曲棍球門將」。身為冰曲美人嘅佢，深明運動員生涯唔長久，加上本身對模特兒工作感興趣，所以打咗兩年職業賽就轉跑道，先後拍攝多輯半裸寫真，並銳意發展網絡社平台，以健美網紅身份發展事業。

Mikayla Demaiter

出生地：加拿大安大略省

身高：162cm

三圍：38F-25-37

模界妖精

身上帶點邪氣嘅妖精，最叻迷惑男人，來自泰國曼谷嘅Thapani Meemungtham可以話係人辦！曾經喺泰國模特兒比賽中打入最後4強嘅Thapani Meemungtham，唔止有一張天使面孔，仲有一副魔鬼身材，心口一對34E巨乳極之吸睛，加埋一出道就以藝名「Baitong Thapanee」拍攝一系列露肉度相當高嘅大尺度寫真，大把男士被佢迷倒。值得一提，阿妹份人好風騷，平時嗲聲嗲氣，對住鏡頭又會不斷拋媚眼，成隻小妖精咁款。眼見自己喺模界有一定人氣，Thapani Meemungtham決定踩入網紅界，以尺度近乎限制級嘅寫真作招徠，結果愈露愈紅，吸金力超勁！

Thapani Meemungtham

出生地：泰國曼谷

身高：165cm

三圍：34E-24-35

第1回合

鬥乳量

兩位靚女都以性感為賣點，梗係要比併一下乳量啦！Thapani Meemungtham嗰對34E車頭燈，好似兩個大湯碗，又圓又挺，喺側邊睇，尤其激凸，但比起Mikayla Demaiter嗰對38F巨乳，尺寸同Cup數始終略遜一籌。不過，Thapani Meemungtham啲衣着少布到極，好多時連Bra都唔戴，誘惑程度比Mikayla Demaiter有過之而無不及！

第2回合

鬥身材

波大固然吸睛，但要判斷身材有冇美感，都要睇埋其餘部位先得！運動員出身嘅Mikayla Demaiter，雖然唔係生得高，但就有一對逆天長腿，而且肌肉結實，望落相當健美！至於Thapani Meemungtham副偈都好掂，雖然條腿冇前者咁修長，但條腰又幼啲，加埋籮柚大細恰到好處，所以兩者嘅比併難分勝負。

第3回合

鬥人氣

身為前冰曲運動員嘅Mikayla Demaiter，挾住體壇健將嘅身份進軍網紅界，加上出咗半裸寫真，吸引到大批網友支持，X帳號坐擁130萬粉絲，IG嘅粉絲數量更超過323萬！反觀Thapani Meemungtham嘅IG粉絲約5萬、X帳號粉絲約23萬，最巴閉嘅臉書都只係得約57萬人追蹤，條數差一大截，但比起其他泰國網紅已經勁好多！

Mikayla Demaiter勝！

查實兩位靚女都係萬人迷，之不過Thapani Meemungtham嘅乳量同人氣，確係比Mikayla Demaiter差一截，但喺好多男士眼中，前者嘅吸引力一啲都唔遜色，除咗性感尺度更大，身上仲散發出妖媚氣質，所以今次失利都算係雖敗猶榮！