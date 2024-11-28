朴祉厚想快啲成年！EVNNE想在港拍《Running Man》

韓國人氣男團EVNNE，由曾參加選秀節目《BOYS PLANET》的KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫及朴祉厚組成，於去年9月出道，7子本月24日在觀塘apm出席「暖羊羊聖誕夢想站」開幕禮兼舉行簽唱會，而他們當日接受東網訪問，大談2024年的難忘事和2025年的大計。

今次已是組合第2次來港，談到在香港最難忘的回憶，朴祉厚指是今年3月來港舉行亞洲巡演時，因為是第一次與香港粉絲見面，問到最想在香港拍攝甚麼節目？李政縣便說最想在香港拍綜藝節目《Running Man》，劉昇彥則說：「我想拍探訪美食店的節目，因為香港出名多美食。」

問到隊中最會搞氣氛的成員是誰？成員均指是劉昇彥，談到帶動氣氛的方法，劉昇彥便指每當見面成員很疲倦，他便會唱歌或開玩笑搞氣氛，而談到最羨慕隊友的哪種特質或優點？朴瀚彬與李政縣就表示最想擁有隊長KEITA的作曲才能和在舞台上的從容，KEITA則笑指最羨慕李政縣1米85的身高，劉昇彥就表示最想擁有劉昇彥的靚仔樣。

至於最想挑戰的範疇，文淨泫表示早前在見面會上挑戰了演戲，令他對演技有了野心，希望將來有機會演戲，劉昇彥則最想唱劇集OST，池允瑞就自爆對時裝很有興趣，希望有機會拍時裝雜誌寫真或參加時裝騷。

2024年快將結束，談到2024年最難忘的事，池允瑞說：「今年我們第一次在音樂節目拿到冠軍，也舉行了巡演和見面會，全部都是和ENNVE（EVNNE官方粉絲名）一起的時間，所以十分難忘。」劉昇彥則指今年去了多個國家，與不同地方的粉絲見面，希望之後能到更多地方見粉絲，談到2025年的期望，KEITA表示明年組合會推出更多歌曲，期待與表演能力出色的隊友一起舉行演唱會。

而朴祉厚將於明年滿19歲，即是在韓國成年，問他有否感到很期待？他即說：「我想快些成年，成年之後想試試在汗蒸幕逗留一整天，因為在韓國未成年的話，晚上10點就要離開。」問其他成員會否為他慶祝？KEITA便笑道：「不會，成為大人就是要讓他變得更強。」劉昇彥則表示會買蛋糕送給朴祉厚。