【是日通勝】

農曆十月廿九

甲辰年 乙亥月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、開市

忌：交易、理髮、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：接下來的工作雖然多，但仍然能輕鬆應付。

金牛座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

雙子座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

巨蟹座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

獅子座：保持謙遜，可獲同事支持，令工作更順暢。

處女座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

天秤座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

天蠍座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

人馬座：別人不願意做的事，不要強求，免惹麻煩。

山羊座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

水瓶座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

雙魚座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）豬 有意外

鼠：容易招惹小人，今天宜少說話多做事。

牛：運勢不佳，頭頭碰着黑，破財機會大。

虎：得到貴人提點，理財投資有機會獲利。

兔：是日沖煞，心不在焉，工作效率欠佳。

龍：要有獨立思想，人云亦云易撞釘撞板。

蛇：健康不太好，要避免讓自已太過勞碌。

馬：多說兩句好話，感情生活會更為融洽。

羊：做事要專心，別人說三道四毋須理會。

猴：財運平平，易為了個人面子而亂花錢。

雞：卸膊惹人厭，打工仔要顧及同事感受。

狗：嫉妒心比較重，疑神疑鬼易觸怒伴侶。

豬：有機會發生意外，時刻謹記安全第一。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：蛇

生肖屬蛇的朋友於蛇年稱為本命年，犯太歲。犯太歲是否一定差，這又不是。蛇的五行火氣強旺，如果是冬天出生，那是大吉，秋小吉；如果夏季出生，則要保守為主，春次之。

太歲凶星，就是指伏吟，有鬱結的心情，只能看開一點，如果難做到，可以在空閒時，多外出活動，或和朋友做運動，都有助好好解決伏吟之鬱悶。劍鋒凶星，容易受金屬傷害而流血，最佳的方法是靠捐血洗牙來化解。

血刃凶星，就是容易引起不必要的流血，捐血洗牙是最佳化解方法。浮沉凶星，多出現於坐船的人，在風高浪急時，上岸後，也許有短暫的，腳步浮浮沉沉之不良感覺。

歲駕吉星，是指屬蛇的朋友，好似太歲帝駕臨，王權最高，所以其事業上的權力有所增加，容易升職。學生哥考試成績，比平時的高分，有利考試。

天解吉星，天解賜福禎祥，地解化難生恩。天解地解，都是化解一切厄運，賜給福蔭的。所以不必擔心犯太歲。本命年的犯太歲，有人不幸，自然有人吉。不論是吉是凶，都可以攝太歲求保平安。