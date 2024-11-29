東方日報C1：林夏薇做女強人　拒雪卵唔諗生B

視后林夏薇明年結婚10周年，為事業搏到盡的她，演戲、生意兩兼顧，成績有目共睹，由於工作太忙，她直認兩夫妻都冇時間諗生B，亦沒有考慮過雪卵，就算拍檔如楊茜堯、黃翠如輪住當媽媽，都未有動搖她的想法，只希望憑着自己的努力，在商界打出一片天，並笑言自家創立的鑽飾品牌就是她的Baby！

林夏薇（薇薇）於2015年與金融才俊莫贊生結婚，婚後薇薇沒有選擇當少奶奶，反而積極在事業上打拚，於正熱播的台慶劇《黑色月光》中，她更出動自家鑽飾品牌，並成為網民焦點。談到鑽飾生意，她透露：「實體店下月開張，內地同海外加盟店就洽談中。」指她如《黑》劇角色「卓慧雲」成為商界女強人，她亦笑言大感神奇：「我劇中有句對白係『我卓慧雲就係名牌』，估唔到依家有自己嘅品牌。（會唔會因為忙做生意而減少拍劇？）會兩邊兼顧，同步進行。」至於老公會否因她太忙而詐型？她說：「唔會，因為佢都好忙，佢都知我做嘢就係咁，佢今日有個活動我都陪唔到佢去，我惟有網上幫佢打氣。」

工作如此忙碌，問她可有造人大計？薇薇直認要同時兼顧拍劇及生意，還要照顧家中狗狗，實在難以分身，笑言新的鑽飾品牌就是自己的BB，現時做好眼前事，問到是否跟老公有共識？她說：「我哋冇任何計劃，總之依家宣傳完劇集就做舖頭開張，再忙加盟店。（冇受同劇楊茜堯同黃翠如感染想做媽咪？）我身邊好多人都係媽咪，我唔會受人哋感染而結婚或者生小朋友，適合嘅時候做適當嘢。（有冇雪定卵？）冇特別諗。」

想進軍大銀幕

薇薇於《黑》劇演反派，外界反應相當不俗，她直言劇中所飾演的角色與自己是零相似，所以在演繹上都花了不少工夫，由於太投入角色，她直言拍完後都用了一段時間才能從角色中抽離，這是她從演以來未有過的感覺，還指最深刻的一幕是劇集結尾，被楊茜堯打了一巴後崩潰大哭，她表示Cut機後，都未能控制到情緒，在地上繼續崩潰大喊，導演和茜堯都過去安撫她。

問到可有信心憑今次入圍台慶頒獎禮「最佳女主角」？薇薇表示好珍惜每一次機會，不會因為要競爭獎項而選擇角色，攞獎與否沒有想太多，亦從來沒有視任何人做勁敵，因為最重要是大家可以一齊呈現到一個好作品。不少觀眾都喜歡《黑》劇，問到會否想拍續集或開電影版？她說：「有延續當然好，但要問監製，可以原班人馬拍好開心。（想唔想進軍大銀幕？）有機會都想試，因為表演係相通。（堂哥林峯喺電影圈好受歡迎，想唔想合作？）係，有機會都想，不過我生意好忙，所有嘢都係持開放態度，我好珍惜每個演出機會。」

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