Kiele赴美升學用Zoom錄音　XiX推首支愛情慢歌

女子跳舞組合XiX出道以來都以青春快歌跟樂迷接觸，小妹妹都有長大的一天，XiX首支慢歌《A0.5》道出她們的少女心事，新歌《A0.5》由經理人Eric Kwok作曲、林若寧填詞，成員Caitlin為歌曲中一段旋律創作及英文填詞。以往XiX只對食物有興趣，今次首歌就講述4人開始對男生及愛情有興趣，真的大個女了。Eric Kwok表示A0是代表沒拍過拖，A0.5就是開始將視線轉移到愛情的意思，由於兩位唱將Caitlin與鄧曉殷（Kiele）都好喜歡R&B，這首歌亦充滿九十年代R&B的感覺及節奏感。

Kiele在今年8月中旬已到美國升讀大學，在她離港前便要先拍好MV，之後再錄歌，幕後團隊只有兩星期時間便要完成歌曲的旋律及歌詞，十分刺激。Eric Kwok表示:「拍MV當日才收到詞，我們即時寫大字板，XiX當時第一次聽到這首歌，要盡快背歌詞去拍MV，過程好特別。」但最終歌曲都要11月才錄好，因為Kiele在美國讀書太忙，一直想約她透過ZOOM錄音，但都約不成，最終要在最後一刻才完成。

在港錄音的良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）和繆昀希（Charlotte）則相對準備時間充足，有差不多一個月時間練歌，Eric Kwok說:「她們都錄了5、6次，始終是第一首慢歌，我們希望在Vocal上更仔細。錄音期間我給了她們一個驚喜，她們是分開錄音的，當Charlotte在錄歌時，突然聽到Kiele的歌聲，Charlotte即時好震撼及感動，好像Kiele與她一齊錄歌一樣，忍不住喊了出來，另外兩位成員都好驚訝，可見她們有多麼掛念Kiele，感情是很好的。」