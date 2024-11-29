獨家「招財貓多啦A夢」禮品震撼登陸百老滙

【營業資訊】2025年即將到來，百老滙推出多款結合招財貓、達摩與多啦A夢元素設計禮品；將多啦A夢的法寶逐一入手齊齊「Catch Your Treasure」，讓大家新一年人人都金銀滿屋、幸福滿載！由2024年12月1日至2025年3月21日，凡購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定多啦A夢限定「Catch Your Treasure」主題造型禮品乙份。數量有限，送完即止。

《家居生活有財寶．你的快樂比天高》

多啦A夢限定「Catch Your Treasure」主題造型禮品｜金運の家

百老滙以招財貓與金磚作概念設計出多啦A夢主題金磚疊疊樂，傳統上的疊疊樂都以棕色木材為製作材料，百老滙這款金磚疊疊樂創新地採用亞加力物料製造，分成紅色、藍色、透明磚條，其中更包括市場罕有的全鏡金色磚條。而於每塊磚條上都刻壓出各種多啦A夢標誌性圖案。單單是用來收藏或視作為一種高品位的生活擺設，已令人看得如癡如醉，令人捨不得用來當作遊戲用途。而每一次將磚條堆疊都寓意將幸福快樂及財富層層疊起來。再搭配「招財貓毛絨公仔」及「達摩毛絨公仔3件套裝」，新一年定必「金運連連」。

《爬進奇妙餐桌上 你的希望必得到》

多啦A夢限定「Catch Your Treasure」主題造型禮品｜生活小確幸

生活的幸福由一點點小確幸累積而成，吃到美味的豆沙包，再細味一啖茶，幸福感MAX！百老滙今次就以金色為主調，融入多啦A夢達摩和法寶元素，打造一系列精緻奢華的餐桌用品，從茶具套裝到瓷碟、達摩陶瓷杯、金色保溫杯以及精美金色餐盤，每件餐桌用品都為您的生活增添一份幸福儀式感。

《隨意踏上這扇門 讓幸福都變成真》

多啦A夢限定「Catch Your Treasure」主題造型禮品｜探索生活美好

一同踏上探索世界另一端，尋找幸福寶藏的旅程。百老滙為追尋幸福的你打造了旅行禮品系列，採用多啦A夢招財貓及達摩設計，搭配法寶圖案點綴，包括頂揭式行李箱、旅行收納袋和時尚掛頸手機繩等。讓這些法寶陪伴您踏上旅途，為探索之旅增添趣味。

同場送上《瑞士金磚朱古力Goldkenn》

想將金光閃閃帶入家中? 又怎能少了金磚金幣融入其中？百老滙亦聯乘瑞士朱古力品牌Goldkenn，為你帶來金磚朱古力和朱古力金幣，讓你增添甜蜜與幸福感。這些朱古力不僅純素，更不含任何基因改造成分和棕櫚油。其中一款金幣朱古力更裝在迷你保險箱中，獨具匠心又吸睛，適合作為禮物或私人品嘗，讓人感受到招財和甜蜜的雙重喜悅。由2024年12月1日至 2025年 3 月 21 日，於百老滙選購指定牌子及型號的產品，即可免費獲贈指定「瑞士朱古力品牌Goldkenn」朱古力乙份。數量有限，送完即止。