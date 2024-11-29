床哥風波沒完沒了　Edan認受傷害：知佢冇惡意但影響到我

男團MIRROR成員Edan近日被周殷廷組合JFYT的隊友「床哥」抽水，為拉票而將「明登戀」擺上枱，Edan隊友姜濤直斥對方「無品」，其後床哥在直播中作出反擊，事件持續發酵，昨晚（28日）MIRROR成員Lokman、AK、Edan、姜濤、Anson Lo與Ian出席活動，Edan透露曾與床哥及周殷廷溝通，亦有留意床哥的直播及回應：「我個立場係好清晰，希望息事寧人，唔想件事再發酵、對立同嘈交，昨日嘅訪問已釋出最大善意，令大家舒服同有個下台階，但對方點去回應同處理係佢嘅自由，我冇辦法去判斷對方，大家有自己想法。我有睇到佢嘅直播回應，佢嘅態度比較硬淨少少，有佢堅持原則，或者佢覺得正確嘅事情，大家達成唔到共識好可惜，但我尊重對方，佢有佢嘅自由。因為有好多唔同聲音，佢可能想守護佢嘅風格同原則，但我都想佢理解，我都守護番我嘅粉絲、我嘅隊友同身邊嘅人。」

他續指想強調自己的想法：「當初佢喺直播中談及我嘅私事，我接受佢係冇惡意同講笑，但唔代表影響唔到我，或者冇對我做成傷害，或者我冇唔舒服嘅感覺，佢嘅言論暗示粉絲好落力去拉票，但我去咗放假，如果佢係粉絲就會好唔開心，呢件事係佢主觀嘅感受，佢嘅言論確實影響到我本人、我粉絲，我同粉絲的關係，以及外界對我的睇法。我喺電話入面有表達呢件事，我知你係冇惡意，但係影響到我，的確係對我造成一啲傷害，大家係成年人，我想用成熟嘅方法去處理，我建議用一個舒服嘅方式，唔好加劇大家嘅矛盾。」他指明白開玩笑很難拿捏，自己都愛開玩笑，甚至試過激嬲身邊人：「但呢個世代搞笑會站喺一個高地，我講笑，你認真嘅就話就係認正L、玩不起，其實被開玩嘅人都可以有感受。例如我話花姐肥，我可以話係講笑，但佢可以Feel bad，如果花姐對我表達唔舒服，正常有禮貌嘅做法係同對方講唔好意思，唔係有心，大家互相尊重，希望件事可以告一段落，唔好產生更多矛盾。」問到會否對方借他們上位？Edan指不會如此理解對方，每個人有其原因，但立場是互相尊重，問到會否覺得對方不尊重他？他稱無論床哥做甚麼選擇，也沒有問題問題，指對方是一個網紅，風格是口沒遮攔、亂講嘢，自己已表達了誠意和平息的心。

至於被拖落水的姜濤附和Edan：「尊重對方每一個選擇，唔係我哋能控制。」又指不存在拖落水，因見到價值觀不對便講出來，每個人被開玩笑都會不開心，最要是將心比己，Edan再補充：「每個人承受能力唔同，但你要接受事實同責任，就係對方有機會唔開心同受傷害。」