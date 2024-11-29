「吉野家125周年慶」超過10萬張優惠券12月開搶

【特約報道】吉野家踏入125周年！為感謝顧客一直以來的支持，特別舉行「吉野家125周年慶」，送出超過10萬份優惠券讓吉野家會員免費瘋搶，與大家一起慶祝本年度盛事！

12月起一連7日送你總值$125優惠券！

2024年12月1至7日期間，於吉野家消費滿$125或以上即送你總值$125優惠券，優惠券包括$10現金券、免費小食券等等。(送完即止)

$88即歎雙份牛蒜香清酒蜆鍋12月1至14日可用$88優惠價(原價:$96)品嚐雙份牛蒜香清酒蜆鍋(配野菜、白飯及指定飲品)！12月15至31日則可以$88優惠價(原價:$97)一次過品嚐M8-M9和牛及穀飼肥牛的特選吉邊(配火鍋盛盒、野菜、白飯及指定飲品)！

12月1-5日登入吉野家會員APP免費瘋搶激筍優惠券

吉野家現有會員及新會員優惠賞不停