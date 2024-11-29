張敬軒減產堅持唔退休　周秀娜周身傷疤等人愛

歌手張敬軒（軒仔）昨日（28日）出席活動，講到入圍叱咤「我最喜愛的男歌手」五強，他稱以平常心對待：「今年要做晒啲功課先，之前有啲嘢講咗會做，但都未做到，因為今年年頭屋企有事，一直都出入醫院。（屋企人冇事吖嘛？）頭痕囉！老人家。我依家基本上都係做番之前簽咗約嘅嘢，冇再加新工作，每日出嚟工作都會擔心，始終我屋企得我一粒仔，好多嘢我要處理，有今生無來世，衡量過覺得屋企最重要。」他透露父親做了腳及眼手術，早前去了廣州看醫生，但行得麻麻，故今個月會搬回香港住：「我依家四處搵醫生，最近打得最多嘅電話就係打畀醫生，所以最緊要珍惜生命，唔好吸煙同飲酒，因為我爸爸以前食好多煙。」

軒仔直言近年除咗巡迴演唱之外，已經處於減產狀態，因為年紀不再年輕：「今年對我係幾棘嘅一年，屋企人好影響，但相信會好嘅。」除了家人身體外，家中愛貓早前逝世：「我媽咪當佢孫咁湊，佢全身有百幾個腫瘤，面目全非，佢係走得好痛苦。不過人同貓去到某個年紀都會係咁，所以我唔會退休，但會放慢腳步，身體要緊。」

另外，問到叱咤看好哪位，軒仔稱睇好MIRROR的Ian：「其實個個都好叻，尤其YT（周殷廷），好戥佢開心，大家識咗好多年。（但今年好多是非。）年年頒獎禮都有是非，最重要有noise，總之唔好傷到和氣同感情，我細個個年代仲犀利，所以啲人問我感覺，我冇feel，幾好睇，有生氣同有聲氣，今年樂壇好多人都好畀心機，但香港啲觀眾好似注意力唔喺香港，我明年都會加入大軍做多啲歌同出碟，最緊要係搞旺個市，百花齊放。JFYT又好MIRROR又好，唔同年資嘅歌手都有唔同嘅組合，每個人都有自己嘅受眾咁先好玩，係多元樂壇，總之唔好傷和氣。（會唔會以前輩身份叫佢哋鬧交？）唔會，後生係咪，啲人話我40歲收咗火，年紀大睇化咗唔想再煩，但呢啲係後生嘅能量，要爭取、發表同堅持自己嘅想法，係好事。」

甄子丹愛女甄濟如（Jasmine）以透視裝現身，她透露聖誕會與家人一起慶祝，可能會去外地旅遊，但未決定地點。談到工作，她表示昨晚有表演，她自認在舞台上愈來愈自信、自然及進步：「對自己表現畀8分，因為每個人都有進步空間，我覺得自己廣東話好需要改善。」講到爸爸指她在上台是兩個人，爸爸也認不到她，她笑言：「好多人都咁同我講，我自己就唔覺得，不過我平時比較靜，上到舞台我就會投入咗個角色，所以佢哋見到我咁會好震驚。」提到同場有韓國女團2NE1的成員CL，她自言未必敢主動找對方攀談：「希望我有信心同佢講嘢，我都想學佢咁，佢嘅台風好犀利。」

女星周秀娜表示已拍畢賀歲片，在片中飾演泰拳冠軍拳手，她花了一個月練習泰拳，笑言學到一門新事物也不錯，不過在練習及開工時均受傷，成為容易受傷女人：「我成日都畀人問我點解會受傷，我開工第一日隻腳踢到張鐵凳，刮到流血，縫咗5針，依家仲有貼住除疤貼，真係冇諗過打泰拳都會受傷。（要搵個有疤痕都鍾意你嘅男人？）有冇疤都要愛我，冇Bra就梗係愛，有疤唔愛我嘅話，呢啲人唔要得。（呢個人出現咗未？）我呢條疤就新嘅，人就未出現。」她指片中跟王丹妮對打，片中自己比對方好打，故對方經處於挨打狀態，也戥王丹妮慘。

邱淑貞女兒沈月稱身上晚裝全球只得一件，提到好友木村光希同場，她透露事前有跟對方聯絡，但對方明天便離港，未必有時間帶她暢遊香港，又指上次光希來港，自己又剛巧與父母飛往尼泊爾，兩人緣慳一面。她表示尼泊爾之旅屬朝聖之行，在當地聽了寧波車講道，問她是否有慧根之人？她坦言：「我年紀仲細，有好多道理唔係好明白，爸爸媽媽會好耐心咁解釋畀我知，學佛嘅路仲有好遠，希望我可以快啲領悟到。（會唔會要求另一半都係信佛？）宗教都係希望人有愛心同善良，呢啲價值觀每個宗教都有，所以唔同宗教都冇所谓。」