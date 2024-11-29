《魔海奇緣2》開畫票房勝過預期　誓破感恩節假期最高票房紀錄

由荷里活大隻佬巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）配音的迪士尼動畫大片《魔海奇緣2》（Moana 2）因感恩節假期關係於前日（27日）於北美開畫，開畫首日勁收5,750萬美元（約4.4億港元）預計將雄霸今年感恩節假期票房。

行內人預計《魔》感恩節5日假的票房將至少達1.75億美元（約13億港元）比預期高，取代迪士尼另一動畫續集《魔雪奇緣2》（Frozen II）於2019年創下的1.25億美元（約9.7億港元）最高票房成績而成為史上感恩節假期最高開畫票房電影。

狄維近期除了宣傳《魔》之外，亦忙於拍攝《魔》的真人版電影。早前他就被影到以片中角色茂宜（Maui）的造型於海灘上進行拍攝工作，當時有網民懷疑狄維因不及原角色「大隻」而要穿上特技外衣拍攝。而日前狄維受訪時就承認此事。他受訪時投訴要花很多時間來穿上那件外衣，每日都要花幾小時來「變身」。

另方面，狄維早前受訪表示歡迎觀眾入戲院睇《魔海奇緣2》時邊睇邊唱歌即時被部分網民批評鼓吹騷擾其他觀眾的行為。而近期熱映中的《魔法壞女巫》（Wicked），片中飾演女巫Elphaba的女主角Cynthia Erivo昨日參加感恩節巡遊時亦被主持人問及這個爭議的問題，她支持狄維表示fans應該觀賞電影時盡情高歌。