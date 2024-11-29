周國賢感觸哽咽自嘲有沙　兩次跪地感謝觀眾入場

歌手周國賢（Endy）一連三場演唱會昨晚假麥花臣場館舉行尾場，他表示入行20年裏寫了好多歌給不同歌手，尤其這兩年的Demo量比過去的7年都多，好感恩亦多謝合作過的歌手信任自己的旋律，表示今次演唱會是從中精挑了些歌，串連而成的。他更在騷上穿背心，大晒麒麟臂，同時期間他在唱歌時忽然感觸哽咽，唱畢後他笑言：「冇事，啱啱有沙。」

他在唱《溫室氣球》和《極樂》時與歌迷互動，讓大家跟着節拍坐下和站立，又下台同大家握手鼓掌，掀起全晚高潮。臨近尾聲，他跪在地上兩次感謝觀眾入場支持，說：「一張門票都唔平，但大家都選擇唔去行街鋸扒，過嚟睇Show。」又自爆自己開騷前發燒失聲，令他反省原來以前用聲太大力，其實不需要，如同做人一樣，不要太用力。他又特別提到想再找回謝霆鋒、容祖兒、陳奕迅和周柏豪，希望能夠再次為他們寫歌。

受訪時，他提到有為演唱會特地操練，希望上圍可以顯得更加豐滿強壯，笑言吃雞吃到怕，現在轉投吃海鮮。提到騷上哽咽，他表示一時感觸，回想起自己入行20年的點滴，有好多畫面浮現在腦海，加上早前生病，需要針灸開聲，又見到觀眾熱情，並且認得出一些熟悉的臉孔，有些是他剛出道已經在支持自己的歌迷：「有fans佢病咗，喺醫院嚟唔到，佢畀訊息我，同我講嚟唔到，其實有VIP位已經留咗畀佢。（探望佢哋？）都想。」

已經連續4年開show的他表示希望下年繼續開騷，談到想找回陳奕迅、容祖兒等等這些歌手作歌給他們，Endy就指已經有30到40首未完成的倉底貨：「我有個list，起碼有20幾個朋友，要跟番個timeline每人一首。」亦指會預留給一些歌給自己，稱自己之前有兩年沒有出新歌，希望明年自己有更多新歌帶給大家。