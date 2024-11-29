VIVA制服誘惑扮學生妹　Lolly Talk挑戰出外語歌

英皇女子組合VIVA昨晚（28日）聯同女團Lolly Talk、女團Beanies及林愷鈴等超過40位樂壇新人，齊齊為音樂會擔任嘉賓輪流演出。VIVA 4位成員包括張鈊貽 （VALC） 、李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada）及馬思惠（Macy）表示今次獻唱了新歌《Morning Call》，更特意設計了新造型，期望為觀眾帶來新鮮感，眾人穿起校服並孭上書包以學生Look示人，書包上更掛上由VALC親手編織的番茄公仔，青春可愛，不過她們指因時間倉卒排練不多，加上孭住一身道具要顧及，坦言演出雖然未有甩漏，但自覺得未算滿意，希望下次會做得更好。提到聖誕，她們都表示喜歡這節日氣氛，但透露期間有幾場表演，加上合宿的她們仍在拍攝真人騷「女生宿舍計劃」（暫名），故暫未有時間考慮如何慶祝，指近來忙得沒太多時間處理家務，笑言宿舍愈來愈亂，大家也在半放棄狀態。

至於Lolly Talk今次獻唱了3首不同曲風作品，又表示上年的這個晚上正是她們舉行首個專場演唱會的日子，故能在舞台上度過一周年也甚有意思，稍後會考慮打邊爐慶祝，她們坦言出道只有一年多，作為新人能夠推出專輯已相當高興，來年會繼續出歌，更表示希望挑戰推出不同外語歌，指早前曾跟一位日本歌手合唱對方的歌，之後對方則把她們的其中一首作品填上日文詞送給她們，問到那位成員懂得其他外語？成員Tania就透露正於大學修讀韓文，更表示昨天早上才應付了韓文試，今早則要應付韓文口試，至於Sinnie就透露跟Ahyo正進修日文課，問到其他成員還想學那種外語？她們笑指學泰語也不錯。另提到她們於8強止步，未能打入叱咤頒獎禮「我最喜愛組合」5強，她們表示能打入8強已很高興，感謝所有歌迷支持。