天氣漸凍，又想到台灣麻辣火鍋，然後就是夜市中各式各樣的小食，臨近年尾爆忙無時間飛？本地有新店登場，又有火鍋店推周年精選，再加上限定的小食配美食，在本地食台餐一樣好。

周年精選

因應5周年，連鎖台式火鍋店推出多款新品，即將推出的升級版紅顏竹笙花膠雞鍋，選用竹林間自然生長的竹笙，花膠量提升至80克，配熬煮10小時的豬骨湯，美味養生。台式下午茶組合會有台灣牛肉麵、小黑輸麵、揚之物拼盤、香酥柯仔和酥炸軟殼蟹等，套餐的手搖茶飲可免費添飲。12月午餐會有新小火鍋口味，當中的泰國惹味冬蔭公湯底，用來配海鮮夠開胃。

巷弄小食

去台灣，最令人難忘就是小店的各式美食，台式巷弄小食店剛於金鐘開設新分店，團隊特別為新分店重新調配食譜，因應冬季推出豆乳味鰹魚蔬菜湯、經典台式酸辣湯等多款湯品，新推的冷滷小食有牛筋牛𦟌、牛肚牛筋、蓮藕和嫩海帶等，配台灣茶葉沖泡的茶湯品嘗，風味更佳。此外，店子和威士忌酒吧合作，推出限量的Whisky Pairing滷水小吃，古早味百頁豆腐、滷水火雞腎和香Q滷水豬手等會和蘇格蘭威士忌拼配，11月29日會有Masterclass活動，到時介紹5款蘇格蘭品一麥芽威士忌酗不同的台式滷味小食，提升體驗。

夜市風味

米芝蓮必比登推介的台灣美食餐廳剛於中環開設新分店，店子為客人提供傳統夜市的美食，食材從當地入口，保留原汁原味。招牌菜式會有阿元魯肉飯、一口台灣香腸、豬手飯、炸QQ紫薯地瓜球和九層塔手抓餅等，飯後來一口黑糖麻糬或珍珠奶茶，最是美味。