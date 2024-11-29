蔡卓妍生日蛋糕食唔完　被讚逆齡似24歲

本月22日是藝人蔡卓妍（阿Sa)的42歲生日，由於近日她與拍檔阿嬌在加拿大開騷，故此在當地度過生日，還吃了多個生日蛋糕，阿Sa在社交網上載慶生片段，最搞笑是阿Sa收到第一個蛋糕時發現插着的蠟燭是「24」，她手動將兩枝蠟燭對調，變成「42」，身邊的人表示是刻意掉轉，又指她看起來似24歲，氹得她心花怒放，她自言：「你睇吓我幾誠實。」此外，她在溫哥華小學，獲同學跟爸爸提早為她慶祝，而在溫哥華完成第一場演唱會後，同事們又幫她提早慶祝香港時間的生日。

阿Sa發文表示今年生日收到好多驚喜，超開心：「超感謝每一位朋友給我送來的生日祝福，小心臟被你們填得滿滿的，而且！我居然吃到了好多生日蛋糕甜度『超標』的快樂，不要太幸福！這一年忙得像個小陀螺但也過得超充實，天南地北地跑了好多地方，真心感恩這一路上的所有經歷更感恩與大家的每一次遇見！」講到生日願望，她希望身體要棒棒，精力永遠用不完，工作之餘，還要繼續去探索大大的世界，努力工作，然後盡情撒歡玩耍！」粉絲都讚阿Sa 24歲跟42歲的樣子都沒有差別，笑言差別只在於粉絲老了！