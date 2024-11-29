邵初考慮雪卵　鄺潔楹自詡品學兼優當班長無晒朋友

藝人邵初、鄺潔楹、應屆港姐冠軍倪樂琳及友誼小姐王汛文等今日（29日）現身屯門一所小學參與慈善活動，跟小朋友玩遊戲。邵初表示近年忙拍劇已很久未有踏足校園探訪，今日能接觸大班小朋友感覺很開心，她笑指自己小學是班中的搞笑擔當，不過雖然性格調皮但會交足功課，又表示很喜愛小朋友，問她有否想過有自己骨肉？她笑指「十畫未有一撇」，不過自爆正考慮雪卵：「希望下年生日前去雪卵，不過聽講好痛。」她表示仍在初步了解中，解釋因近來開始工作多，希望先在事業打拚，笑言因此要雪卵留一手準備。問到單身的她有甚麼擇偶條件？她笑指但凡單身男士、成熟、心地好和孝順便合乎入圍要求。

至於鄺潔楹就自稱求學時品學兼優，更笑指非常愛當班長：「乜長都鍾意，風紀都爭住做，係眷戀權力，哈哈！」她笑言因為覺得很威風，每當學校響起鐘聲便可以宣示權力，叫同學不要亂跑否則便記名，笑指漸漸發現愈來愈少朋友，後來到中學便不再爭住做。

活動開始前發生了小插曲，兩位應屆港姐所乘坐的車輛遇上爆胎，幸好當時仍未上高速公路，結果到油站換軚後便繼續行程。談到駕車經歷，倪樂琳表示剛考獲駕照後，有天爸爸陪她練車，當駛近迴旋處時爸爸突然大叫她要停：「正常駛出迴旋處前要睇吓有冇車，但我冇望到，諗住踩油一直行，我爸爸即刻大嗌停、停、停！結果架車停咗喺路中間，哈哈！好彩當時冇乜車。」

王汛文則表示當年在澳洲學車時，遇過警車及大貨車不打指揮燈便過線，嚇得她方寸大亂，幸最終沒有發生意外亦順利考牌，但表示香港交通太繁忙，不敢在港駕駛。