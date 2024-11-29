陳曉華自嘲麻甩似男人　阮浩棕繼續了解何沛珈

無綫熱播劇《異空感應》近日密密宣傳，一班演員陳曉華、阮浩棕、譚凱琪、羅毓儀和翟威廉等現身天水圍商場與粉絲大玩遊戲，現場播出劇集5段絕密片段，出現一個人頭殘肢在馬桶上，監製王心慰透露某些畫面未必會出街。而劇集尚未出場的吳沚默與羅毓儀演母女，其實吳沚默只34歲，竟生得出28歲的羅毓儀，幸好毓儀夠童顏。而玩遊戲時，有熱情粉絲力撐譚凱琪攞視后，氣氛熱鬧。

陳曉華劇中一人分飾現在和將來的自己，網民大讚她短髮造型很可愛，她也想剪短頭髮，一來易打理，二來配合自己爽朗個性，覺得短頭髮可愛些，長髮就較斯文，笑指平日長頭髮抑壓着自己可愛一面，若將來有劇集需要她剪短頭髮就好。問緋聞男友朱敏瀚鍾意她長髮定短髮？她講笑：「唔知邊個。」覺得長短頭髮能吸納不同觀眾更開心。阮浩棕的角色（Nicholas）非常仰慕陳家樂，有望組「男男CP」，Nicholas並劇透將會向家樂表示要追求曉華，曉華表示阮浩棕和陳家樂同時追求她大感開心，因為現實中從未試過：「自己性格爽朗啲，好男仔頭，拍完呢套劇，佢哋都話陳曉華本來就係一個男人。」Nicholas又踩多腳：「你個港姐冠軍和國際中華小姐冠軍點呃番嚟！佢直情麻甩過我同家樂。」曉華表示現在已變得斯文些。問是否拍拖後變斯文？她又扯開話題表示是拍《巾幗梟雄之懸崖》做「桂花香」角色令她變斯文。Nicholas覺得與性格爽朗女生相處較舒服，喜歡緋聞女友何沛珈夠爽朗？他說：「爽朗女仔好啲。（你哋了解成點？）大家再了解吓先！」

此劇還有已故藝人鄭啟泰演出，曉華和Nicholas提起前辈不禁眼濕濕，Nicholas指雖然與前輩無太多對手戲，但之前合作了《死有對證》尚未播出，對啟泰的離世感突然，指拍攝期間十分順利，覺得人算不如天算，對於每位前輩都有一份代入感：「因為好多前輩都好錫我，之前嫲嫲（梁舜燕）過身大家都有問候，冇前輩就冇我哋。」陳曉華劇中的媽媽龔慈恩對她很好，知道她拍劇不回家寧願瞓車，龔慈恩主動邀請她來家借宿一宵，曉華表示：「感謝唔單只畀地方我瞓，仲煮飯我食，化妝姐姐又畀湯水我飲，嗰時開工好有孤獨感，但大家畀咗好多愛我。」又讚Nicholas笑容充滿正能量。