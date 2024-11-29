游學修做導演潛規則女演員　否認同吳家忻不歡而散

藝人游學修與蘇子情聯同導演朱栢謙及美術指導張蚊今日（29日）出席舞台劇《試鏡》記者會，游學修透露他在劇中飾演導演，而子情則演出來試鏡的女演員，問到劇情會否講述圈中潛規則？他坦言：「有講到，戲中有少少情慾，但劇情冇咁簡單。」他自言不知道導演會如果處理情慾戲，但對對方完全信任：「相信導演會保護佢（子情）。（需要赤裸上陣？）導演叫我做咩我就做咩，我好乖。」問到子情對於演出尺度時，她笑言：「導演反而問番我個尺度，我個人尺度係容許整個劇本發生得好舒服，演出時會唔會有妥協，就要到時先知。」

另外，游學修憑電影《看我今天怎麼說》入圍金馬獎影帝，但最終落敗，他稱沒有失落：「主席出嚟話我係男主角第二名，我好開心，最驚冇人知我第二名咁叻仔。」他又戥同片的鍾雪瑩獲金馬影后開心：「當宣布佢攞獎一刻，我嗌到好大聲，整個團隊都好開心。（佢攞獎你有冇嚇親？）一定係驚喜，一個29歲嘅香港演員攞到金馬獎，當然好驚喜。」他大讚鍾雪瑩全程表現平靜，很佩服對方，他指當日慶功宴到凌晨4時，聽對方講得最多的說話是「好肚餓」及「好眼瞓」。

此外，游學修主理的網上短片頻道的藝人吳家忻（Kayan9896）被傳因私下接工作，而激怒游學修，並疑已離開該頻道，游學修坦承對方已完約，但否認對方私下接工作：「呢啲唔係事實，之前好多傳我講嘅說話都唔係事實。（咁大家係咪不歡而散？）大家係好來好去。」