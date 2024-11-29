Merry Christmas！甜蜜蜜過節

又到聖誕，想為佳節快樂Double或Triple Up，甜蜜蜜的糕點自然是首選，不少品牌均為節慶月推出不少主題甜滋味，總有一款啱心水！

美式名牌蛋糕

相信好多人都認同紅色是聖誕的節日顏色，人氣蛋糕精品店就以此為主調，於冬日佳節帶來一系列節日限定美點，包括美式經典紅絲絨蛋糕、優雅濃醇的栗子棉花餅和聖誕脆卷禮盒。當中的紅絲絨蛋糕是品牌每年都推出的期間限定口味，三層酒紅色海綿蛋糕以可可粉作為基礎製成，質感綿密濕潤，每層次間夾住新鮮打成的忌廉芝士，柔滑富的層次。今年款式更會灑上雪花造型的糖霜、配搭雪白的雪花朱古力片及橙銅色聖誕鈴鐺朱古力，添加華麗感。而冬日限定「聖誕特別版女王的棉花餅禮盒」則加入全新的栗子口味，並有開心果、海鹽焦糖、杧果熱情果、士多啤梨風味，配上燙金聖誕主題圖案的禮盒，精巧優雅。

超多款式選擇

好多人覺得聖誕絕不能沒有樹頭蛋糕，尖東一間酒店今年就帶來多款節慶美點，當中就有朱古力聖誕樹頭蛋糕和紅森林聖誕樹頭蛋糕，還有經典的美式核桃餡餅、聖誕香梅布甸、英式百果餡餅、聖誕栗子蛋糕和聖誕樹蛋糕，款式多多。此外，還有多款手工聖誕朱古力及曲奇，包括手工胡桃夾子朱古力禮盒、迷你朱古力薑餅人禮盒和法式松露朱古力禮盒，以及薑餅人大禮盒和聖誕曲奇禮盒，滿足一眾喜歡經典與萌趣的大小朋友。酒店同時亦推出人氣的威士忌聖誕月曆，精選24款來自世界各地的威士忌佳釀，配上名牌威士忌酒杯，為酒迷同步迎接醉人佳節。

人氣角色聯乘

源自日本的連鎖蛋糕店品牌以優質食材炮委各款西式甜點而備受甜品控所喜愛，今個聖誕與人氣日本插畫角色mofusand聯乘推出全新的聖誕系列蛋糕，有共11款色彩斑斕的聖誕蛋糕及6款可愛造型甜品杯，包括旋轉木馬開心果蛋糕、聖誕雜果蛋糕，還有3款獨特造型的聖誕蛋糕，包括去年首登場而大獲好評的薑餅人朱古力慕斯蛋糕，今年加入了熊貓元素，造型更吸引，以及首度推出的「聖誕許願樹」及「魔法森林」，猶如帶大定進入一個充滿魔法的「聖誕夢幻國度」。於即日至12月22日期間到門市預訂原個聖誕蛋糕有9折，同時免費獲贈蛋糕現金券，而會員更有不同折扣優惠呢！