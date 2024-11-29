黃曉明刪官宣文疑分手　葉珂再孤伶伶產檢

內地頂流黃曉明今年9月高調宣布認愛有米網紅葉珂，結果葉珂大批黑材料被翻出，結果拖累男友黃曉明捱罵，連他有份演出作品《戴假髮的人》票房慘淡血本無歸，即使鞠躬致歉仍挽回不了爛攤子。黃曉明認愛葉珂2個月，有網友發現黃曉明竟刪除咗官宣拍拖博文，疑暗示正式同葉珂分手，更登上了熱搜。

疑似被回復單身的熱珂，再被網友爆料指她獨自去產檢，在經過葉珂身邊時，看到了她的又大又長睫毛，而且葉珂的孕肚已經開始隆起了。不過，產檢全程則未見黃曉明現身，令分手傳聞甚哭囂塵上。

黃曉明最近為宣傳電影接受訪問，臉帶憔悴疲憊的他，留了鬍子、和凌亂頭髮亮相，雙眼無神有氣無力地表示：「我不知道你有沒有時候覺得你自己的人生，有時候你覺得真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢。」

黃曉明停頓一秒續感嘆地說：「反正活到我這個年紀的時候，我是會有這種感覺，就是當你有時候面對現實很無奈，很壓抑，又不能說出來，又有很多事情不知道該怎麼辦的時候，特別希望一覺醒來，發現這只是一場夢，特別想掐自己，欸這是夢嗎？」結果，網友解讀他是忙着於處理葉珂惹出的風波而感到疲倦的心底話。

其實早前為電影宣傳時，已坦言：「最近一些『亂七八糟』的事情，其實也挺困擾的，我挺難過的，但是沒有辦法。我覺得很抱歉，讓很多人擔心了。」他承諾會處理好私事，還為此鞠躬道歉，一度哽咽。網友揣測「會處理好私事」便是刪文兼分手。